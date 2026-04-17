Inter-Cagliari probabili formazioni, fratelli contro: Sebastiano e Pio Esposito si prendono San Siro

Inter-Cagliari di Serie A 2025-26, 33a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche chiave

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Inter–Cagliari è un testa-coda della 33a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.45. I nerazzurri guidano la classifica al 1° posto con 75 punti in 32 gare (24 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 75 gol fatti, 29 subiti), i sardi sono 16° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 33 reti segnate, 44 incassate). Un crocevia tra ambizioni-scudetto e lotta salvezza, con Inter favorita e Cagliari chiamato all’impresa a San Siro.

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Probabili formazioni di Inter-Cagliari

Verso un’Inter in 3-5-2: Inzaghi potrebbe confermare blocco titolare con Sommer e il terzetto Akanji–Acerbi–Bastoni; sulle corsie Dumfries e Dimarco, dentro in mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski. Davanti, coppia Esposito–Thuram, con Lautaro opzione a gara in corso. Da monitorare l’indisponibilità di Bisseck e la squalifica di Sucic. Il Cagliari dovrebbe rispondere con 3-5-2: in difesa Ze Pedro, Mina, Rodríguez; a destra Palestra, in mezzo Adopo, Gaetano, Folorunsho, a sinistra Obert. In attacco, chance per Kilicsoy accanto a Esposito. Restano out Pavoletti e Felici, mentre Mazzitelli è in dubbio.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

(3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Kilicsoy, Esposito.

Gli indisponibili di Inter-Cagliari

L’Inter arriva con una defezione in difesa: Bisseck ai box, mentre in mezzo pesa la squalifica di Sucic. Nel Cagliari resta lungo l’elenco degli assenti offensivi: fuori Pavoletti e Felici, con Mazzitelli non al meglio e valutazioni fino all’ultimo. Situazione che potrebbe orientare le scelte di modulo e le rotazioni in corsia.

Inter – Infortunati: Bisseck (infortunio alla coscia). Squalificati: Sucic (squalifica per somma di ammonizioni).

– Infortunati: Bisseck (infortunio alla coscia). Squalificati: Sucic (squalifica per somma di ammonizioni). Cagliari – Infortunati: Pavoletti (infortunio al ginocchio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio – in dubbio 50%), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Idrissi (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter in discreta forma recente, con due successi e due pari nelle ultime cinque; il Cagliari ha faticato in trasferta e trae ossigeno dall’ultimo acuto interno. Nelle ultime 5: Inter 8 punti, Cagliari 3.

Inter ko x x ok ok Cagliari ko ko ko ko ok

Inter

Milan-Inter 1-0; Inter-Atalanta 1-1; Fiorentina-Inter 1-1; Inter-Roma 5-2; Como-Inter 3-4.

Cagliari

Cagliari-Como 1-2; Pisa-Cagliari 3-1; Cagliari-Napoli 0-1; Sassuolo-Cagliari 2-1; Cagliari-Cremonese 1-0.

L’arbitro di Inter-Cagliari

Dirige il signor Marchetti (Matteo): assistenti Rossi L. e Cavallina; IV Bonacina; VAR Meraviglia; AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025-26 ha diretto 12 gare: 4 rigori concessi, 42 ammonizioni, 4 espulsioni (media 3,9 cartellini a partita). Attento ai duelli in mezzo, tende a sanzionare i contrasti irruenti.

Statistiche interessanti

San Siro è tradizionalmente terreno fertile per l’Inter contro il Cagliari: i nerazzurri vanno a segno in casa con continuità contro i sardi e arrivano al match con un attacco da 75 gol, il migliore del campionato. La squadra di Inzaghi pressa alta e costruisce trame lunghe, mentre il Cagliari prova a ripartire e a resistere dietro: la differenza nelle sequenze da 10+ passaggi e nei tiri dopo recupero alto fotografa due filosofie opposte. Occhio a Thuram in doppia cifra e all’ottimo momento di S. Esposito tra i rossoblù. I nerazzurri hanno mantenuto spesso la porta inviolata nelle ultime sfide dirette, ma il Cagliari, reduce da un successo, vuole spezzare i tabù esterni.

L’ Inter ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto sfide di Serie A col Cagliari (7V, 1N), ritmo ben superiore al passato più lontano.

ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto sfide di Serie A col (7V, 1N), ritmo ben superiore al passato più lontano. Serie aperta dell’ Inter : gol segnati in ognuna delle ultime 26 gare interne di A contro il Cagliari (57 reti totali, media 2.2).

: gol segnati in ognuna delle ultime 26 gare interne di A contro il (57 reti totali, media 2.2). Con 75 gol, l’ Inter vanta il miglior attacco del torneo; ritmo da record nell’era dei tre punti.

vanta il miglior attacco del torneo; ritmo da record nell’era dei tre punti. Al Meazza l’ Inter ha già calato il poker in cinque partite di questo campionato: cifra da stagione d’alta quota.

ha già calato il poker in cinque partite di questo campionato: cifra da stagione d’alta quota. Il Cagliari è tornato a vincere dopo un periodo difficile: ora serve continuità lontano dalla Sardegna.

è tornato a vincere dopo un periodo difficile: ora serve continuità lontano dalla Sardegna. Due ko esterni di fila per il Cagliari : evitare la terza sconfitta lontano da casa è la missione rossoblù.

: evitare la terza sconfitta lontano da casa è la missione rossoblù. Recupero alto e verticalità: solo la Juve ha prodotto più tiri dopo pressing offensivo dell’ Inter ; il Cagliari è ultimo per questo tipo di conclusioni.

; il è ultimo per questo tipo di conclusioni. Possesso e palleggio: l’ Inter guida la A per sequenze da 10+ passaggi, il Cagliari è nel gruppo di coda.

guida la A per sequenze da 10+ passaggi, il è nel gruppo di coda. Thuram a quota 10 in A: può infilare la terza stagione consecutiva in doppia cifra con i nerazzurri.

a quota 10 in A: può infilare la terza stagione consecutiva in doppia cifra con i nerazzurri. S. Esposito ha inciso in 4 gol nelle ultime 5 presenze: è il volto più brillante dell’attacco rossoblù recente.

Le statistiche stagionali di Inter e Cagliari

L’Inter domina per produzione offensiva e controllo: possesso 59,2%, 75 gol segnati, 15 clean sheet e precisione al tiro del 48,1%. Il Cagliari risponde con possesso 45,8%, 33 reti, 7 clean sheet e 43,3% di tiri nello specchio. Pressione più alta dei nerazzurri (PPDA 10,5 vs 15,6), più disciplina per i milanesi nei cartellini (58 gialli) rispetto ai sardi (70). Differenziale reti eloquente: +46 Inter contro -11 Cagliari.

Singoli: per l’Inter capocannoniere Martinez (16) e miglior assist-man Dimarco (14); più ammonizioni per Calhanoglu (7). Tra i portieri, Sommer a 14 clean sheet. Nel Cagliari guida i gol S. Esposito (6) ed è anche il miglior uomo assist (5); più gialli a Obert (8), rossi per Mina e Obert (1). Caprile a 7 clean sheet.

Inter Cagliari Partite giocate 32 32 Vittorie 24 8 Pareggi 3 9 Sconfitte 5 15 Gol fatti 75 33 Gol subiti 29 44 Possesso palla % 59,2 45,8 Precisione tiri % 48,1 43,3 Clean sheet 15 7 Cartellini gialli 58 70 PPDA 10,5 15,6 Capocannoniere Martinez 16 S. Esposito 6 Top assistman Dimarco 14 S. Esposito 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Cagliari? Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:45 (33a giornata di Serie A 2025-26). Dove si gioca Inter-Cagliari? Allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Cagliari? Il direttore di gara è Matteo Marchetti; assistenti Rossi L. e Cavallina, IV Bonacina, VAR Meraviglia, AVAR Di Bello.

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