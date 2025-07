Inter, Lookman è la priorità di Marotta e Chivu: Nico Gonzalez sullo sfondo. La mossa che ha fatto arrabbiare l’Atalanta

L’attaccante nigeriano è l’obiettivo di mercato numero 1 per i nerazzurri che invece non sembrano interessati al giocatore della Juve: il no all’Atalanta per Pio Esposito, il retroscena

L’Inter punta forte su Ademola Lookman, se non tutto. I dirigenti nerazzurri sono sicuri di aver individuato nell’attaccante dell’Atalanta il gioco giusto per rilanciare le proprie ambizioni dopo un finale di stagione dal retrogusto molto amaro. Ora però è il momento di sfidare la Dea, Ausilio ha chiarito le intenzioni del club milanese ma le sue parole potrebbero essere anche di pretattica.

Lookman, la priorità di Marotta e Chivu

L’Inter ha scelto, come forse mai negli ultimi anni, di puntare tutto su un giocatore in fase di mercato. Se l’arma dei nerazzurri è sempre stata la capacità di muoversi con le correnti di trattative e opportunità, stavolta i nerazzurri sembrano decisi a puntare tutto su Ademola Lookman. Il 27enne inglese, di passaporto nigeriano, viene considerato come una priorità dal presidente Marotta e sembra essere anche una richiesta molto forte di Chivu, che ha in mente un cambio anche dal punto di vista tattico nella prossima stagione.

Nico Gonzalez sullo sfondo

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza anche di un interessamento dell’Inter per Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus dopo una stagione piuttosto deludente. Ma a smentire questa voce di pensa l’esperto di mercato Fabrizio Romano che sul suo canale YouTube conferma le idee dei nerazzurri: “In questo momento Lookman rappresenta per l’Inter la prima, la seconda e la terza scelta. Anche se in questo momento non ci sono aggiornamenti sulla trattativa. Su Nico Gonzalez non ho nessun riscontro che sia stata aperto un discorso con la Juventus o con l’entourage del giocatore”.

Il no a Nico fa tirare anche un sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter, non solo per la netta preferenza nei confronti dell’attaccante dell’Atalanta ma anche per evitare di fare un favore alla Juventus, che userebbe la cessione dell’ex Fiorentina per provare a lanciarsi con maggiore determinazione sul mercato.

Il no all’Atalanta per Pio Esposito

Una trattativa complicata quella per portare Ademola Lookman a Milano, l’Atalanta sembra intenzionata a puntare i piedi sulla cifra richiesta per vendere l’attaccante e non vuole muoversi dai 50 milioni richiesti (contro in 40 messi sul piatto dall’Inter). Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il club bergamasco sarebbe stato disposto a trattare con l’inserimento nella trattativa di Pio Esposito: “L’Atalanta ha chiesto Pio Esposito ma sono stati rispediti al mittente ma per l’Inter il giocatore è incedibile – ha detto il giornalista a SportItalia – Anche il Napoli ci aveva provato prima dell’esplosione al Mondiale per club con un’offerta da 30 milioni più bonus”.