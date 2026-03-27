Calciomercato Inter, porte girevoli ad Appiano: chi parte e chi rimane nella rivoluzione imminente

L’Inter si sta involando verso la vittoria del Campionato e, proprio per questo, l’estate in arrivo potrebbe portare in dote una rivoluzione. Dalle parti di Viale della Liberazione vorrebbero aprire un ciclo vincente, sostituendo giocatori considerati a fine ciclo con giovani e innesti di qualità. Ma quindi chi parte e chi rimane in quella che sarà l’Inter del futuro?

Lautaro Martinez, Pio Esposito e Federico Dimarco saranno l’ossatura della prossima rosa nerazzurra, assieme ad Alessandro Bastoni (ma c’è sempre il Barcellona che potrebbe affondare). Diversi giocatori non essenziali, o che hanno fallito, partiranno. Potrebbero salutare addirittura un paio di Big.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto ciò che sappiamo ora sulla rivoluzione in estate del calciomercato dell’Inter.