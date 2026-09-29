Inter, infermeria e calendario sorridono a Chivu ma quanti guai per Stones: recupero lontano e multa salatissima

Dimarco, Calhanoglu e Spence pronti a tornare in campo in un ottobre che può essere favorevole ai nerazzurri. L'unica nota stonata resta Stones, alle prese anche con una sanzione per eccesso di velocità

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La sosta e il calendario possono sorridere a Cristian Chivu e alla sua Inter. Il tecnico nerazzurro sta sfruttando la lunga pausa delle nazionali per recuperare pedine importanti nel suo scacchiere e si appresta a vivere un ottobre, sulla carta, favorevole. L’unica nota stonata? John Stones, che con molta probabilità non ci sarà con il Parma e che, in queste ore, si è visto confermare una multa da circa mille euro per eccesso di velocità. Insomma, non l’avvio migliore per l’ex City a Milano.

Inter, dieci giorni per recuperare (quasi) tutti

Con una decina giorni ancora a disposizione prima della sfida di campionato contro il Parma, l’Inter continua a lavorare per recuperare i propri tasselli. L’attenzione principale è su Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, che si sono presentati regolarmente alla ripresa degli allenamenti dopo aver dato forfait alle rispettive nazionali. I due, che si sarebbero quasi certamente trovati avversari nella sfida che ha visto l’Italia di Mancini strapazzare la Turchia di Montella, proseguono spediti il proprio percorso di recupero.

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Dimarco e Calhanoglu mettono nel mirino il Parma

L’azzurro ha lavorato mezza giornata lunedì, svolgendo parte della seduta con i compagni e parte dedicandosi a lavoro personalizzato. Salvo intoppi, con i Ducali di Gilardino sarà regolarmente in campo. Discorso simile per Calha, che si allenato solo a parte, ma che per la sfida in programma sabato 10 ottobre alle 18 a San Siro spera di essersi lasciato alle spalle il risentimento all’adduttore e di strappare quantomeno la convocazione. E non è da escludere la titolarità, dopo le assenze con Udinese e Roma.

Spence verso l’esordio

Viaggia spedito verso il recupero anche Djed Spence, che pare essersi finalmente lasciato alle spalle l’infortunio. L’esterno ex Genoa ha infatti svolto l’intera seduta in gruppo e mette nel mirino l’esordio stagionale con la nuova maglia. Chi il suo esordio l’ha già vissuto è John Stone, che fin qui ha però collezionato appena tre spezzoni. L’inglese è partito dal 1’ solo nella rocambolesca vittoria contro l’Udinese. Poco più di un’ora in campo, poi il risentimento ai flessori della coscia sinistra e lo stop forzato.

Stones ancora ai box

Il recupero procede, ma dei quattro nerazzurri infortunati è senza dubbio quello più indietro. Difficile vederlo con il Parma, ma resta in dubbio anche per la gara di Champions contro il Brugge. Per l’ex City, poi, i problemi proseguono anche lontano dal campo. Come riportato dal Daily Mail, infatti, il classe 1994, dovrà pagare una multa di oltre mille euro (tra sanzione e spese processuali) per aver superato di quasi 50 km/h il limite di velocità.

I fatti, avvenuti nei pressi di Manchester, risalgono allo scorso maggio, ma la conferma della contravvenzione è arrivata in questi giorni ed è costata al centrale di Chivu anche quattro punti della patente. Insomma non proprio il miglior inizio della nuova esperienza in nerazzurro per l’esperto difensore inglese ingaggiato in estate dai campioni d’Italia a parametro zero.

Calendario da sfruttare

A far sorridere l’ambiente nerazzurro ci pensa però il calendario che nel mese di ottobre potrebbe regalare un primo tentativo di fuga. Dopo il Parma, tra Champions e campionato, i nerazzurri se la vedranno infatti nell’ordine con Club Brugge, Bologna, Shaktar, Fiorentina e Venezia. Un cammino da non sbagliare, ma non impossibile, in Europa e che, in Italia, vedrà l’Inter affrontare tutte squadre attualmente nella parte bassa della classifica e che, eccezione fatta per i lagunari, hanno già cambiato allenatore. Il 31 ottobre, poi, ci sarà il derby con il Milan a fare gli onori di casa, ma a quel punto, Chivu potrebbe aver già messo qualche punto tra sé e le altre pretendenti al titolo.