L’Inter e Calhanoglu si preparano all'addio: dal contratto al boom di Stankovic, le 4 ragioni della possibile separazione

La scadenza nel 2027, gli infortuni, la corte dei club di Istanbul e i progressi del centrocampista del Bruges potrebbero spingere i nerazzurri a salutare il turco a fine stagione

I mesi che separano l’Inter dalla fine della stagione 2025/26 rischiano di essere gli ultimi di Hakan Calhanoglu in nerazzurro: il centrocampista turco potrebbe lasciare Milano nel prossimo mercato estivo, quattro le ragioni della possibile separazione.

Inter: il contratto di Calhanoglu

L’Inter dovrà presto prendere una decisione riguardo al futuro di Hakan Calhanoglu: per quattro differenti ragioni, infatti, il club nerazzurro potrebbe essere spinto a cedere il centrocampista turco al termine della stagione in corso. Tutto nasce dalla situazione contrattuale del giocatore, legato all’Inter fino a giugno 2027: tra sei mesi, dunque, Calhanoglu entrerà in scadenza di contratto, quindi – a meno di un rinnovo – il valore del suo cartellino è destinato a scendere.

Età e infortuni

L’Inter è chiamata dunque a valutare se procedere o meno col prolungamento di un contratto che oggi prevede un ingaggio da 6,5 milioni di euro annui per Calhanoglu. E nell’ambito di questa valutazione rientra il secondo fattore che può spingere l’Inter a dire addio al turco: gli infortuni. Il problema agli adduttori che in questi giorni tiene ai box il regista, infatti, non è di certo il primo accusato dal giocatore: nella scorsa stagione i problemi muscolari furono ben 5, distribuiti da ottobre a giugno, per un totale di 3 mesi in infermeria. E con l’età che avanza – Calhanoglu compirà 32 anni a febbraio – la situazione non è destinata a migliorare per il turco.

L’interesse di Galatasaray e Fenerbahce

L’Inter, inoltre, sa che la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per cedere Calhanoglu: Galatasaray e Fenerbahce, che tra giugno e luglio scorsi si interessarono fortemente al regista, torneranno quasi certamente all’assalto, il che permetterebbe ai nerazzurri di ricavare comunque una buona plusvalenza dall’addio di un giocatore ultratrentenne. Con una cifra vicina ai 15 milioni di euro, l’Inter potrebbe ritenersi ampiamente soddisfatta.

Il boom di Stankovic

Infine, l’Inter potrebbe essere spinta a lasciar andare Calhanoglu dalla facilità con cui potrebbe arrivare al suo sostituto. I dirigenti nerazzurri, infatti, stanno seguendo con attenzione il boom nel Bruges di Aleksandar Stankovic, 20enne figlio della leggenda nerazzurra Dejan Stankovic, ceduto a luglio al club belga per 9,5 milioni di euro, ma riacquistabile la prossima estate grazie ai diritti di recompra per una somma tra i 23 e i 25 milioni. Una cifra che verrebbe in gran parte coperta proprio dalla cessione di Calhanoglu.