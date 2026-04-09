Inter-Calhanoglu, cambia tutto: perché ora l’addio è in dubbio e la data chiave per il futuro

L'ultima prova contro la Roma potrebbe cambiare il destino del forte centrocampista turco, che fino a qualche settimana fa sembrava vicino all'addio: gli scenari

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L’eurogol realizzato contro la Roma apre scenari inattesi sul futuro di Hakan Calhanoglu. Ora l’addio del 32enne centrocampista turco all’Inter, che fino a poche settimane fa sembrava quasi inevitabile, non è più così scontato. Alla finestra, però, resta sempre il Galatasaray, pronto a tornare alla carica dopo gli ultimi tentativi andati a vuoto. Intanto spunta una data chiave per il futuro: ecco quando il giocatore e la dirigenza nerazzurra si confronteranno per prendere una decisione definitiva.

Inter-Calhanoglu, svolta inattesa

Nessun dubbio sulle qualità di Hakan, ci mancherebbe. Piuttosto le perplessità dell’Inter sono legate a due fattori principali: il contratto in scadenza nel 2027 e le condizioni fisiche del centrocampista. Venderlo in estate, a un anno dalla fine del rapporto, potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare, considerando anche l’età del calciatore.

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Inoltre, la sua stagione è stata caratterizzata da diversi problemini che lo hanno costretto a saltare 16 partite su 45. Poi, però, ci sono le prestazioni. Nove gol in campionato, uno in Champions, visione di gioco sopraffina, specialista dei rigori: rimpiazzare un profilo con queste caratteristiche senza abbassare il livello complessivo non è affatto semplice.

La data chiave per il futuro

L’obiettivo delle le parti è evitare gli errori del passato recente. Il nastro va riavvolto alla scorsa estate, quando le voci sul possibile addio all’Inter del turco spinsero capitan Lautaro Martinez ad aprire il caso in diretta tv durante il Mondiale per Club.

Questa volta, sia che si tratti di conferma o di cessione, la decisione sarà presa prima dell’inizio dei Mondiali nordamericani. Calhanoglu vuole affrontarli al massimo della condizione fisica e mentale, senza che le questioni di mercato possano interferire col suo rendimento con la maglia della sua nazionale.

Il suo ruolo con Chivu e il Galatasaray

La voglia di chiudere la carriera in Turchia c’è, così come l’interesse per la corte del Galatasaray. Ma il classe 1994 è affascinato anche dal nuovo progetto dell’Inter, che in estate darà il via a una profonda rivoluzione. L’eventuale partenza di Alessandro Bastoni o Marcus Thuram non renderebbe più necessario il suo sacrificio, per cui – in caso di conferma – il turco continuerebbe ad avere in mano le redini del centrocampo nerazzurro, anche se con un cambio tattico significativo.

Cristian Chivu punta infatti a passare dal 3-5-2 al 4-3-2-1, con Hakan sempre in cabina di regia, protetto da Nicolò Barella e – si spera – da Manu Konè, obiettivo principale di Marotta e Ausilio. Da quanto si apprende, l’Inter sarebbe disposta a mantenerlo fino alla naturale scadenza del contratto, sfruttando la sua esperienza per far crescere con calma giovani come Sucic e Stankovic jr. Ma alla fine sarà decisiva la volontà del giocatore, quando le sirene del Galatasaray torneranno a suonare.