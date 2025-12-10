Inter, Calhanoglu e Acerbi ko: i tempi di recupero. Chivu teme per la Supercoppa, Marotta si cautela con Mlacic

Chivu ha perso due pedine fondamentali del suo scacchiere durante la sfida di Champions contro il Liverpool: come stanno. Intanto si pensa a un altro colpo in stile Sucic

La sconfitta in Champions League per mano del Liverpool brucia non solo per il rigore contestato dall’Inter, ma anche perché Chivu ha perso per infortunio due giocatori chiave: Acerbi e soprattutto Calhanoglu. Scatta l’allarme in vista della Supercoppa: c’è speranza che almeno uno dei due recuperi? Intanto Marotta prova a chiudere un colpo in difesa per gennaio: è assalto alla stellina croata Mlacic.

Inter, Calhanoglu e Acerbi ko: i tempi di recupero

Due problemi muscolari in rapida successione. La partita di Calhanoglu è durata solamente 11′, sostituito da Zielinski; quella di Acerbi è terminata alla mezz’ora, rimpiazzato da Bisseck. Inutile girarci intorno: a preoccupare è principalmente il centrocampista turco, fondamentale nello scacchiere tattico di Chivu, già autore di sette gol e tre assist in questa prima parte di stagione.

Hakan si è accasciato al suolo toccandosi l’interno della coscia: come riferisce la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere una contrattura all’adduttore destro, mentre il centrale – nel tentativo di rincorrere Ekitiké – ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra.

Chivu in ansia per la Supercoppa Italiana

Saranno come sempre gli esami strumentali a far luce sull’entità dei problemi che hanno stoppato i due calciatori nerazzurri. Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma per Calhanoglu regna un certo ottimismo.

Come nel caso di Rafa Leao in Torino-Milan, infatti, il turco potrebbe essersi fermato giusto in tempo: dunque, nessuna lesione e la possibilità concreto di prendere parte alla Supercoppa Italiana, che per l’Inter scatterà il 19 dicembre con la semifinale contro il Bologna. Niente da fare, invece, per Acerbi, per cui si prospettano tempi di recupero più lunghi.

Marotta all’assalto del gioiellino Mlacic

In riferimento ad Acerbi, occhio alle sirene arabe. Simone Inzaghi sarebbe ben lieto di averlo di nuovo alla sue corte. L’Al Hilal, che aveva tentato pure Piero Ausilio salvo poi incassare il rifiuto del ds, proverà a chiudere per il difensore già a gennaio, anche se è più probabile che l’affare vada in porto in estate, quando il contratto del 37enne con l’Inter sarà scaduto.

Il club di viale della Liberazione, intanto, pensa a un altro colpo in Croazia in stile Sucic. Piace – e tanto – il 18enne centrale dell’Hajduk Spalato, Branimir Mlacic. Centonovantadue centimetri, 12 presenze in campionato e il prezzo del cartellino che si attesta sui 5 milioni: Marotta punta a bruciare la concorrenza di Real Madrid, Marsiglia e Liverpool per portarlo subito in Italia.