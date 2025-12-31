Inter, Calhanoglu e il rinnovo della discordia: per i tifosi ha già dato tutto

Un’estate di tira e molla, le polemiche con Lautaro, la nostalgia di casa, le sirene del Galatasaray, i mormorii dei tifosi: sembrava proprio fosse giunta l’ora dell’addio tra Calhanoglu e l’Inter ma il tempo ha rimesso tutto a posto e il turco è tornato a essere protagonista in maglia nerazzurra. Non solo: sembra vicino un accordo per un prolungamento di contratto fino al 2029.
- Le sirene del Galatasaray
- L'idea di prolungare il contratto
- Per i tifosi un errore il rinnovo di Calhanoglu
Le sirene del Galatasaray
La scorsa estate il ritorno in Turchia sembrava cosa fatta. II Galatasaray aveva provato a riportare in patria Calhanoglu (con la connivenza del padre del giocatore), ma l’offerta era stata rifiutata dall’Inter, che non si è mai opposta a priori alla cessione, a patto che arrivasse una proposta soddisfacente dal punto di vista economico. Ovvero superiore ai 15-20 milioni di euro.
L’idea di prolungare il contratto
Ogg la situazione è diversa. Anche con Lautaro è stato tutto chiarito. Come informa Fabrizio Biasin, cronista del quotidiano Libero da sempre addentro alle vicende nerazzurre, “Inter e Gordon Stipic (agente di Calhanoglu) lavorano – senza fretta e in totale serenità – al prolungamento del contratto del centrocampista, attualmente in scadenza nel 2027. Ipotesi nuova scadenza: 2029″.
Per i tifosi un errore il rinnovo di Calhanoglu
Fioccano le reazioni sui social, i tifosi si dividono: “Me li immagino proprio a ridiscutere di un ingaggio monstre da 6,5M netti ad un 31enne che non riesci a vendere neppure ai suoi amici di famiglia turchi, questa estate se arrivano ad offrirci veramente 15M é da portarglielo direttamente con un aereo senza scalo” e poi: “Sarebbe una scelta folle e insensata, sintomo che l’Inter teme di rinnovare anche i suoi titolari. E poi non credo che Oaktree sia disposta ad un aumento di ingaggio (prende circa 6 milioni), se accetta il rinnovo deve tagliarsi l’ingaggio e difficilmente lo farà” e anche: “altri 12-13 lordi fino al 2029 sarebbe spettacolare”.
C’è chi scrive: “Ottima notizia!! Ruolo difficile da colmare e ancora può dare tanto” e poi: “Per me sarebbe ottimo. Difficile trovare in giro le sue qualità. Non cambia di una virgola la necessità di riportare Alexandar Stankovic alla base” e anche: “Per lui farei un’eccezione e sono quindi d’accordo. Può tranquillamente giocare ad alti livelli fino ai 33 ed in giro non se ne trovano così, in un ruolo determinante”
Il web è scatenato e la maggioranza vota contro: “Con calma, nel frattempo farà in tempo a segnare altri 6 gol su rigore” e poi: “Mi spiace ma credo che Chala abbia dato già il massimo. Lo si lasci andare se vuole” e anche: “Se non sbaglio anche i contratti di Ausilio e Marotta scadono nel 2027. Prima di rinnovare lui, non dovrebbero rinnovare loro? Personalmente mi piacciono uno meno dell’altro e spero nel non rinnovo di tutti e tre..” e infine: “Noo, serve un ricambio generazionale”