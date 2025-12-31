Inter, Calhanoglu e il rinnovo della discordia: per i tifosi ha già dato tutto

Si lavora a prolungare il contratto del play turco dopo un'estate turbolenta, Marotta punta alla firma fino al 2029 ma sui social è maretta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un’estate di tira e molla, le polemiche con Lautaro, la nostalgia di casa, le sirene del Galatasaray, i mormorii dei tifosi: sembrava proprio fosse giunta l’ora dell’addio tra Calhanoglu e l’Inter ma il tempo ha rimesso tutto a posto e il turco è tornato a essere protagonista in maglia nerazzurra. Non solo: sembra vicino un accordo per un prolungamento di contratto fino al 2029.

Le sirene del Galatasaray

La scorsa estate il ritorno in Turchia sembrava cosa fatta. II Galatasaray aveva provato a riportare in patria Calhanoglu (con la connivenza del padre del giocatore), ma l’offerta era stata rifiutata dall’Inter, che non si è mai opposta a priori alla cessione, a patto che arrivasse una proposta soddisfacente dal punto di vista economico. Ovvero superiore ai 15-20 milioni di euro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’idea di prolungare il contratto

Ogg la situazione è diversa. Anche con Lautaro è stato tutto chiarito. Come informa Fabrizio Biasin, cronista del quotidiano Libero da sempre addentro alle vicende nerazzurre, “Inter e Gordon Stipic (agente di Calhanoglu) lavorano – senza fretta e in totale serenità – al prolungamento del contratto del centrocampista, attualmente in scadenza nel 2027. Ipotesi nuova scadenza: 2029″.

Per i tifosi un errore il rinnovo di Calhanoglu

Fioccano le reazioni sui social, i tifosi si dividono: “Me li immagino proprio a ridiscutere di un ingaggio monstre da 6,5M netti ad un 31enne che non riesci a vendere neppure ai suoi amici di famiglia turchi, questa estate se arrivano ad offrirci veramente 15M é da portarglielo direttamente con un aereo senza scalo” e poi: “Sarebbe una scelta folle e insensata, sintomo che l’Inter teme di rinnovare anche i suoi titolari. E poi non credo che Oaktree sia disposta ad un aumento di ingaggio (prende circa 6 milioni), se accetta il rinnovo deve tagliarsi l’ingaggio e difficilmente lo farà” e anche: “altri 12-13 lordi fino al 2029 sarebbe spettacolare”.

C’è chi scrive: “Ottima notizia!! Ruolo difficile da colmare e ancora può dare tanto” e poi: “Per me sarebbe ottimo. Difficile trovare in giro le sue qualità. Non cambia di una virgola la necessità di riportare Alexandar Stankovic alla base” e anche: “Per lui farei un’eccezione e sono quindi d’accordo. Può tranquillamente giocare ad alti livelli fino ai 33 ed in giro non se ne trovano così, in un ruolo determinante”

Il web è scatenato e la maggioranza vota contro: “Con calma, nel frattempo farà in tempo a segnare altri 6 gol su rigore” e poi: “Mi spiace ma credo che Chala abbia dato già il massimo. Lo si lasci andare se vuole” e anche: “Se non sbaglio anche i contratti di Ausilio e Marotta scadono nel 2027. Prima di rinnovare lui, non dovrebbero rinnovare loro? Personalmente mi piacciono uno meno dell’altro e spero nel non rinnovo di tutti e tre..” e infine: “Noo, serve un ricambio generazionale”