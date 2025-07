Inter, Calhanoglu è un caso: il retroscena dalla Turchia e lo scenario

La telenovela Calhanoglu non è ancora giunta ai titoli di coda, ecco il colpo di scena: il Fenerbahce pronto allo sgambetto ai danni del Galatasaray

Ora l’insidia non è più il Galatasaray. La minaccia arriva sempre dalla Turchia, questa volta, però, dal grande ex Mourinho. Il Fenerbahce ha messo nel mirino Calhanoglu per quello che sarebbe uno sgarbo clamoroso nei confronti dei cugini di Istanbul, che stanno facendo all in su Osimhen. E l’Inter? Solo l’altro giorno Piero Ausilio ha blindato il centrocampista, proprio come fatto in precedenza da Marotta. Ma la sensazione è che la telenovela abbia riservato l’ennesimo colpo di scena, proprio quando sembrava che stessero per giungere i titoli di coda.

Inter, minaccia Mourinnho per Calhanoglu

Il ds Ausilio l’ha ricordato come stanno le cose, giusto per scoccare l’ennesimo dardo all’indirizzo del Galatasaray: “Qualcuno ha avuto attenzioni su di lui in modo spregiudicato”. Poi ha ribadito che “Calhanoglu non ha mai chiesto di essere ceduto”.

Il club campione di Turchia ha la mente e il portafogli rivolti tutti su Osimhen, dunque il terreno è fertile per lo sgambetto. Sul regista ex Milan è piombato il Fenerbahce allenato da José Mourinho, che ha già pronta la strategia per assicurarsi il sì del calciatore.

Come il Fenerbahce intende convincere il calciatore

I gialloblù non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto con l’Inter, ma una prima mossa col centrocampista è già stata fatta. Ci sarebbe stato infatti un incontro tra il presidente del Fenerbahce Ali Koç e Hakan per sondare il terreno e soprattutto capire la richiesta economica del giocatore.

Da parte loro, i ‘canarini’ hanno ingolosito Calha assicurandogli di avere un ruolo centrale nel progetto tattico dello Special. Numero 10 e fascia di capitano: così Mou intende convincerlo prima di far scattare l’assalto. Il calciatore turco incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza dell’Inter e chiederà una riduzione della cifra richiesta dal club nerazzurro per il suo trasferimento. Contestualmente il presidente del Fenerbahce Ali Koç avrà una videochiamata con Marotta per ufficializzare la trattativa.

La posizione dell’Inter e la possibile alternativa

Premessa: Calhanoglu non è incedibile. Ma partirà soltanto alle condizioni dell’Inter. Se il Fenerbahce vorrà davvero il 31enne, dovrà presentare un’offerta congrua. Ovvero di almeno 30 milioni di euro. Del resto, il precedente Galatasaray insegna. L’incontro tra le parti andato in scena in un hotel milanese si è concluso con un nulla di fatto per la proposta al ribasso dei giallorossi.

In attesa che il calciatore prenda posizione e dica con chiarezza dove ha intenzione di giocare la prossima stagione, Marotta e Ausilio si cautelano e sondano il terreno per Xhaka, esperto centrocampista del Bayer Leverkusen finito anche nel mirino di Milan e Juventus. Sullo sfondo c’è sempre Ederson dell’Atalanta, Palhinha del Bayern Monaco l’ultima idea.