Inter, Calhanoglu farà la fine di Brozovic? Dopo Galatasaray e Fenerbahce ci prova l’Al-Nassr di Ronaldo

Un’altra pretendente per il centrocampista, che qualche settimana fa sembrava sul punto di trasferirsi in Turchia: può raggiungere l’ex nerazzurro e CR7 in Arabia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo la Turchia, è l’Arabia Saudita a tentare Hakan Calhanoglu: oltre a quello di Galatasaray e Fenerbahce sul centrocampista dell’Inter ci sarebbe l’interesse dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il turco può seguire la stessa traiettoria dell’ex nerazzurro Marcelo Brozovic.

Inter-Calhanoglu: futuro in bilico

Non sono bastate le parole di Beppe Marotta e di Hakan Calhanoglu e neanche la riappacificazione tra il centrocampista e Lautaro Martinez, dopo le polemiche seguite all’eliminazione dal Mondiale per club: il futuro del turco all’Inter non è saldo come le parti vogliono far credere. Soprattutto perché, nonostante le smentite delle ultime settimane, su Calhanoglu resta vivo l’interesse di diverse società straniere, non solo turche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calhanoglu, pericolo Al-Nassr

Dopo Galatasaray e Fenerbahce, che ripetutamente hanno contattato l’entourage di Calhanoglu senza però mai affondare il colpo – spaventati anche dalla valutazione di oltre 30 milioni di euro data dall’Inter al cartellino del centrocampista – ora il pericolo per l’Inter viene dall’Arabia Saudita: l’Al-Nassr, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo, avrebbe contattato gli agenti del giocatore per sondare una sua disponibilità a trasferirsi nella Saudi League.

Calha come Brozo

A riferire la notizia è Sportitalia, che però non parla di cifre o proposte concrete dei sauditi. Ma l’interesse dell’Al-Nassr è vivo e quindi la parabola di Calhanoglu potrebbe seguire la stessa traiettoria di quella disegnata da Marcelo Brozovic, il predecessore del turco nel centrocampo nerazzurro, passato al club di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2023 per 18 milioni di euro. La sensazione è che l’eventuale trasferimento sia in mano allo stesso Calhanoglu: a differenza dei club turchi, l’Al-Nassr non si farebbe spaventare da una richiesta dell’Inter superiore ai 30 milioni di euro.