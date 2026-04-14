Inter, Calhanoglu e l’eterno ritorno del Galatasaray: Hakan ha imparato la lezione, la posizione dell’agente

Il procuratore del centrocampista ha fatto chiarezza sulle voci di un possibile passaggio del giocatore al club di Istanbul, tornato alla carica dopo il tentativo della scorsa estate

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Galatasaray continua a corteggiare Hakan Calhanoglu, ma a differenza della scorsa estate stavolta il centrocampista sembra aver imparato la lezione: dopo le rivelazioni della stampa turca l’agente del giocatore ha voluto fare chiarezza e rasserenare i tifosi dell’Inter.

Inter, Calhanoglu e il ritorno del Galatasaray

L’estate si avvicina e il Galatasaray torna a fare la corte ad Hakan Calhanoglu. Come un anno fa, negli ultimi giorni la stampa turca è tornata a parlare di un forte interessamento del club turco per il centrocampista dell’Inter, già corteggiato durante il mercato estivo. Dopo lo scorso Mondiale per club, l’addio di Calha ai nerazzurri e il suo approdo a Istanbul parevano quasi certi, anche a causa dei malumori scoppiati all’interno dello spogliatoio dell’Inter dopo la debacle nella finale di Champions League contro il Psg. Alla fine Calhanoglu restò invece all’Inter, ricomponendo il rapporto con i compagni – anche grazie al lavoro di Cristian Chivu – e confermando la sua centralità all’interno della squadra nerazzurra.

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Le voci dalla Turchia

Da qualche giorno le voci di un interessamento del Galatasaray per Calhanoglu sono tornate a farsi sentire: alcuni esponenti della stampa turca, in particolare, si sono sbilanciati affermando che il regista giocherà “al 99%” con la squadra di Istanbul. Rispetto alla scorsa estate, però, l’atteggiamento di Calhanoglu oggi è completamente diverso: allora il turco alimentò le voci di una sua possibile cessione con un silenzio che mise in difficoltà l’Inter. Adesso, invece, l’atteggiamento del centrocampista sembra essere di chiusura totale nei confronti del Gala, almeno a giudicare dalle parole che il suo agente ha detto all’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Il chiarimento dell’agente

“Hakan Calhanoglu ha un contratto con I’Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all’Inter”, ha dichiarato Gordon Stipic, procuratore del regista nerazzurro che ha addirittura negato che ci sia mai stata una trattativa col club turco, riferendosi alle indiscrezioni di un anno fa. “Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, I’Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra”, ha poi concluso l’agente, facendo calare il sipario sulla vicenda, almeno a parole.

Il problema del rinnovo

Al di là delle dichiarazioni di Stipic, molto presto l’Inter dovrà comunque affrontare il tema della permanenza di Calhanoglu, centrocampista che quest’anno ha dato un contributo enorme alla vittoria dello scudetto – ormai ipotecato dall’Inter – segnando 9 gol e servendo 4 assist in 21 presenze. A giugno il turco entrerà nel suo ultimo anno di contratto e l’idea di Chivu di cambiare sistema di gioco nella prossima stagione, passando ad un centrocampo a due (che sia 3-4-2-1 o 4-2-3-1) per inserire un esterno offensivo o un trequartista potrebbe spingere l’Inter a sacrificarlo in estate. Soprattutto se, quando le parti si siederanno attorno al tavolo per parlare del rinnovo, il giocatore dovesse rifiutare la proposta che ha in mente il presidente Beppe Marotta di un ingaggio al ribasso rispetto ai 6,5 milioni l’anno percepiti oggi. Insomma una cosa è certa: il Galatasaray tornerà ancora alla carica.