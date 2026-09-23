Inter, niente vacanze per Calhanoglu: Hakan dalla passerella ad Appiano, ma il rinnovo resta lontano e la Juve pensa a lui

Il regista, che ha partecipato alla Milano Fashion Week con Pavard, sta approfittando della pausa per recuperare dall’infortunio. Intanto resta incerto il suo futuro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Vacanze? No, grazie. Questa la risposta di Hakan Calhanoglu a Cristian Chivu, che ha concesso sei giorni di relax ai giocatori dell’Inter non convocati in nazionale: dopo l’apparizione in passerella alla Milano Fashion Week il turco è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile per recuperare dall’infortunio. Intanto il suo futuro resta incerto: anche la Juventus pensa a lui per la prossima stagione.

Inter, Calhanoglu rinuncia alla vacanza

Niente vacanze per Hakan Calhanoglu, il regista si è concesso giusto un giro in passerella alla Milano Fashion Week – ha sfilato insieme al compagno di squadra Benjamin Pavard – ma ha deciso di non approfittare della settimana di relax concessa da Cristian Chivu ai giocatori dell’Inter non convocati in nazionale. Dopo un inizio brillante, con due gol nelle prime due giornate di campionato, Calhanoglu si è fermato per infortunio e si sta impegnando per recuperare nel più breve tempo possibile.

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Inter, Calhanoglu ad Appiano con Spence e Stones

Di qui la scelta di non approfittare dei giorni liberi concessi da Chivu alla squadra e di restare invece a Milano per lavorare sui campi di Appiano Gentile. A fargli compagnia anche Djed Spence e John Stones, tutti accomunati dalla necessità di accelerare il processo di riatletizzazione post-infortunio e di tornare disponibili dopo la sosta per le nazionali, quando l’Inter sarà chiamata ad affrontare un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League. Il primo impegno è fissato il 10 ottobre contro il Parma.

Inter, Calhanoglu promesso sposo del Galatasaray

Se gli emiliani rappresentano il futuro prossimo di Calhanoglu, quello remoto resta ancora oscuro. Agli agenti del giocatore, infatti, non è ancora pervenuta alcuna offerta dall’Inter per rinnovare il contratto in scadenza a giugno: attualmente, l’ipotesi dell’addio del regista turco è quella più probabile, dato che Calhanoglu ha uno degli stipendi più alti in rosa, è prossimo ai 33 anni e nelle ultime stagioni – pur essendo stato decisivo per i nerazzurri – ha collezionato un largo numero di infortuni. Inoltre, Calha resta tentato dall’idea dichiudere la carriera in patria, al Galatasaray, squadra di cui è tifoso e che già da due estati prova senza successo a strapparlo all’Inter.

Calhanoglu, si inserisce la Juventus?

Stavolta potrebbe essere la volta buona per il club di Istanbul, che potrebbe bloccare Calhanoglu già a gennaio, a parametro zero. Attenzione, però, alla Juventus: la stampa turca dà il Galatasaray in netto vantaggio, ma i bianconeri hanno inserito il nome del regista tra le possibili operazioni in entrata per la stagione 2027/28. E chissà che, alla fine, Calhanoglu non possa scegliere di restare in Italia, ma con un’altra maglia: dopo Milan e Inter, vestire anche il bianconero della Juventus rappresenterebbe di sicuro una soddisfazione per il ragazzo nato in Germania.