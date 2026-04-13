Inter-Calhanoglu, possibile rottura: spunta una promessa al Galatasaray, la posizione di Marotta

Nuovi dubbi sul futuro del forte centrocampista turco: le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 sono ferme, il Galatasaray torna alla carica

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Tra l’Inter e Hakan Calhanoglu c’è il rischio che si vada di nuovo allo scontro. Colpa di una promessa che il centrocampista turco, sotto contratto fino al 2027, avrebbe fatto al Galatasaray. Dopo le tensioni che hanno caratterizzato le ultime sessioni di mercato, il futuro del calciatore torna più che mai in bilico.

Calhanoglu-Galatasaray: promessa e scenario di mercato

Non è un mistero: il Galatasaray è da tempo sulle tracce dell’ex Milan. Già in passato il club di Istanbul aveva tentato l’affondo, creando anche qualche frizione interna nello spogliatoio nerazzurro: ricordate le accuse di Lautaro Martinez durante il Mondiale per Club?

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Visto che certi amore fanno dei giri immensi e poi ritornano, a breve i campioni di Turchia torneranno alla carica. C’è di più: come riferito dall’opinionista Taner Karaman ai microfoni di ASpor TV, “al 99% Calhanoglu giocherà per il Galatasaray: ha già dato la sua parola”.

Rinnovo in stand-by: nodo ingaggio

Le trattative tra l’Inter e il giocatore per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 proprio non decollano. A frenare ogni discorso – al momento – è una questione di cifre. Beppe Marotta, infatti, punta a strappare condizioni al ribasso, mentre il 32enne – al suo ultimo contratto – spera ancora in un ingaggio da top player.

In questo scenario si inserisce proprio il Galatasaray, club che negli ultimi anni ha dimostrato grande forza economica. Basti pensare agli ingaggi elevati riconosciuti a giocatori come Victor Osimhen (15 milioni) e Mauro Icardi (10). Con l’addio imminente dell’attaccante argentino, Calha potrebbe rappresentare il profilo ideale per raccoglierne l’eredità in quanto a peso nello spogliatoio e appeal.

La posizione dell’Inter e il ruolo con Chivu

Al netto di qualche piccolo infortunio di troppo, Calhanoglu resta il faro della manovra nerazzurra. A tal proposito, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che l’Inter non sembra essere più così propensa a privarsi del regista.

Anche alla luce delle recenti prestazioni – tra cui il gol decisivo contro la Roma – il club starebbe rivalutando la possibilità di proseguire insieme fino alla scadenza naturale del contratto. Nel progetto tecnico di Cristian Chivu, che valuta il passaggio al 4-3-2-1 – il turco avrebbe ancora un ruolo chiave. Sì, continuerebbe a essere il fulcro del centrocampo nerazzurro.

Quanto costa Calhanoglu: la richiesta dell’Inter

Se il Galatasaray decidesse di affondare il colpo, l’Inter non farà sconti. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta minima per avviare una trattativa. Il futuro di Calhanoglu resta dunque incerto: tra rinnovo, promessa e mercato, si va incontro ad altre settimane bollenti. Con una sola certezza: il centrocampista prenderà una decisione definitiva prima dell’inizio dei Mondiali.