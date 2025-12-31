Inter, la stampa francese torna all’attacco dopo la debacle col PSG: “Premio al club senza titoli”. Ironia anche su Calhanoglu

Il club nerazzurro finisce nel mirino del portale francese SoFoot che fa un elenco dei premi più assurdi del 2025: dopo la finale di Champions League aveva preso di mira tutto il calcio italiano

La finale di Champions League con la pesante sconfitta dell’Inter contro il PSG finisce nuovamente nel mirino della stampa francese. L’attacco molto ironico di SoFoot è destinato a far discutere anche in Italia con i nerazzurri che si prendono il poco ambito premio di “squadra che non ha vinto niente”.

SoFoot prende in giro l’Inter e Cahlanoglu

La finale di Champions League persa dall’Inter contro il PSG resta uno dei momenti più sorprendenti del mondo del calcio nel 2025. Nessuno si aspettava una simile debacle della formazione di Simone Inzaghi e ora i media francesi tornano all’attacco. Il portale SoFoot ha stilato una lista di “premi assurdi” del mondo del calcio nel 2025 e si è lanciata all’attacco anche dei nerazzurri e di Hakan Calhanoglu premiato con il “trofeo per il giocatore senza trofeo”: “Al turco va un premio individuale che dovrebbe essere però collettivo. I finalisti umiliati in Champions League, Hakan battuto in serie A anche dal Napoli sul filo di lana, eliminato in semifinale di Coppa Italia dal Milan e poi tenuto fuori dai rigori contro il Bologna in Supercoppa. Questo trofeo può riempire un vuoto nel cuore del giocatore interista. Buona fortuna”.

L’attacco alla serie A dopo la finale

Non è la prima volta che il portale francese si scaglia contro l’Inter e il calcio italiano. Dopo la finale di Champions League persa contro il PSG, i media francesi erano stati piuttosto severi contro i nerazzurri: “Il calcio francese non ha nulla da invidiare a quello italiano, anzi lo domina e lo guarda dall’alto”. E ancora: “Il calcio italiano paga il suo tributo all commediata dell’arte dove tutto è simulazione. Non è guardando quel campionato che ci si diverte. E’ un campionato disperato, l’Italia non appartiene più ai big 4, ora c’è la Francia accanto a Inghilterra, Spagna e Germania”.

Chivu sotto pressione

Un attacco all’Inter e al calcio italiano che diventa un’ulteriore pressione per Cristian Chivu. Il tecnico che ha preso il posto di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri dovrà provare a invertire la rotta dopo un 2025 di alto livello ma senza trofei e l’eliminazione nella semifinale di Supercoppa non è di certo un buon viatico. Ora toccherà al tecnico rumeno riuscire a dare lo sprint giusto a una squadra che viene sempre inserita come favorita, a partire dalla serie A che guida con una partita da recuperare. I francesi guardano e sono pronti a fare di nuovo ironia.