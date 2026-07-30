Il Fener e Calhanoglu flirtano: tra contratto in scadenza e strategie, la cessione non è poi un’ipotesi così remota nella mente di Marotta e Ausilio

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Hakan Calhanoglu in Turchia. Esattamente come successo la scorsa estate, tornano a rincorrersi le indiscrezioni di un possibile ritorno in patria del regista dell’Inter. A differenza del passato, però, oggi come oggi sono molteplici i fattori che potrebbero agevolare l’addio al nerazzurro dell’ex Leverkusen e Milan, su cui c’è il forte interesse del Fenerbahçe.

Il Fenerbahçe tenta Calhanoglu

Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero davvero separarsi. Quella 2026 potrebbe essere l’estate giusta per il classe ’94 per tornare in Turchia. A ridare vigore alle voci di un addio sono i media turchi, in particolare Fotomaç che rivela di un interessamento da parte del Fenerbahçe per il regista nerazzurro. Un interessamento concreto che ha visto il club di Istanbul avviare i contatti con l’entourage del giocatore proprio in questi giorni.

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Contatti avviati

L’occasione è stata la visita a Milano della dirigenza turca per discutere con il Milan di Rafa Leao. Come riportato dal Bosforo, Calha avrebbe accolto con piacere l’interessamento del Fener e dato la propria disponibilità al trasferimento già mesi fa, quando a sondare il terreno era stato il candidato alla presidenza del club Hakan Safi, poi sconfitto da Aziz Yildirim, a sua volta pronto a riportare a casa Hakan.

Stretta sugli stranieri in SuperLig

D’altronde, il nuovo regolamento della SuperLig turca impone ai club di incrementare già dalla prossima stagione il numero di giocatori turchi in rosa, limitando gli stranieri a 10+4 per ogni rosa iscritta al massimo campionato. Una necessità che potrebbe spingere il Fenerbahce ad accelerare con l’Inter, che dal suo canto, potrebbe iniziare seriamente a valutare la cessione del proprio numero 20.

I motivi di un addio possibile

In primis, per incassare una cifra vicina 20-25 milioni di euro, base d’asta plausibile e che permetterebbe ad Ausilio di dare la sterzata finale per Curtis Jones. Il tutto senza contare la distanza tra le parti per il rinnovo di un contratto a 6 milioni a stagione in scadenza tra un anno e i guai fisici che hanno frenato il giocatore nelle ultime due stagioni, costringendolo spesso e volentieri ai box.

Il possibile giorno della svolta

Come ribadito da calciomercato.com, la trattativa potrebbe decollare dopo l’11 agosto, giorno in cui il Fener affronterà il preliminare di Champions League contro lo Sturm Graz. In caso di vittoria, il club turco si assicurerebbe l’accesso al playoff Champions e, di conseguenza, la partecipazione quantomeno alla prossima Europa League. Fattore non da poco quando ci sono da convincere giocatori del calibro di Calha e Leao.