Inter, Calhanoglu via dopo i Mondiali: riparte il tormentone, ma questa volta lo chiama Maldini

Per il regista si prospetta un’altra estate caldissima: da una parte la forma da ritrovare in vista dei Mondiali, dall’altra il mercato che lo vede al centro della scena

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Puntuale come ogni sessione di mercato, torna il tormentone legato al futuro di Hakan Calhanoglu. Questa volta a bussare alla porta del centrocampista turco, 32 anni e contratto in scadenza con l’Inter nel 2027, è Paolo Maldini, braccio destro dell’ambizioso candidato alla presidenza del Fenerbahce, Hakan Safi. Per il regista nerazzurro si prospetta dunque un’altra estate caldissima: ecco tutti gli scenari.

Inter, Calhanoglu può andar via dopo i Mondiali

Ormai i tifosi dell’Inter ci hanno fatto l’abitudine. Due estati fa il nome di Calhanoglu era stato accostato al Bayern Monaco e all’Arabia Saudita, ma alla fine il regista classe 1994 respinse ogni offerta per continuare la sua avventura in nerazzurro. La scorsa estate, invece, è stato davvero vicino a lasciare Appiano Gentile. Lo dimostra anche lo screzio a distanza con Lautaro Martinez, che durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti lanciò alcune frecciate al compagno di squadra.

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Hakan era infatti tentato dalla corte del Galatasaray, tornato alla carica anche a gennaio ma senza successo. Nonostante abbia un solo anno di contratto e i discorsi per il rinnovo siano attualmente in stand-by, Marotta è disposto a proseguire insieme. Perché, al netto dei problemi fisici che ne hanno condizionato l’ultima stagione, Calhanoglu resta un giocatore capace di fare la differenza quando è al meglio. E nello scacchiere tattico di Chivu occupa ancora un ruolo centrale.

Maldini chiama Calhanoglu: lo vuole il Fenerbahce

Come riferisce ‘A Spor’, Hakan Safi avrebbe già contattato il capitano della nazionale turca per sondare la sua disponibilità a un eventuale trasferimento al Fenerbahce. Le parti starebbero già discutendo i termini del contratto e, in caso di vittoria alle elezioni, il futuro di Calhanoglu potrebbe essere in gialloblù.

Per la sua campagna elettorale, il candidato presidente ha scelto di puntare su Paolo Maldini. Alla leggenda italiana è stato affidato il compito di riportare il club ai vertici, interrompendo così il dominio del Galatasaray. I due avrebbero già in pugno Lewandowski, al quale sarebbe stato prospettato uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione più bonus. Nel progetto rientrerebbero anche Rafa Leao, destinato a lasciare il Milan, e Merih Demiral, mentre per la panchina il sogno è Antonio Conte. Insomma, un colpo top per reparto: Calhanoglu rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti sontuosa.

Lo sgarbo di Safi al Galatasaray

Mentre i campioni di Turchia del Galatasaray rischiano di perdere la stella Osimhen, il Fenerbahce prova lo sgambetto per Calhanoglu. Sarebbe un messaggio chiaro ai rivali, che da un anno corteggiano il centrocampista. Resta però da capire se Safi sarà in grado di soddisfare anche le richieste dell’Inter. L’accordo con il calciatore, infatti, non basta: per meno di 25 milioni di euro, l’ex Milan non lascerà il capoluogo lombardo.

La notizia di un possibile addio ai nerazzurri arriva in un momento delicato. ‘Chala’, infatti, sta cercando di ritrovare la migliore condizione in vista dei Mondiali dopo l’ultimo infortunio che ha frenato il suo finale di stagione, comunque impreziosito dalla conquista di scudetto e Coppa Italia. La Turchia di Montella è inserita nel Gruppo D: l’esordio è fissato il 14 giugno contro l’Australia, a seguire le sfide contro Paraguay e Stati Uniti.