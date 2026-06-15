Inter, Camavinga stravolge i piani di mercato: l’assist di Mourinho ingolosisce Marotta, ma a quale prezzo?

Marotta e Ausilio studiano il piano per il centrocampista del Real Madrid e potrebbero anche essere pronti a tradire se stessi e a un sacrificio inatteso

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Camavinga entra in orbita Inter. La prima fase di “epurazione”, che il Mourinho-bis a Madrid porterà inevitabilmente con sé, vede il francese tra i maggior indiziati a lasciare la camiseta blanca. Nella capitale spagnola, d’altronde, la rivoluzione è già cominciata e, dopo i fuochi d’artificio in entrata, Florentino Perez passerà inevitabilmente alle cessioni. Marotta e Ausilio osservano interessati l’evolvere della situazione, ma per arrivare al centrocampista transalpino potrebbe essere necessario rivedere i piani di mercato. Senza escludere sacrifici inattesi.

Inter pronta a tradire se stessa per Camavinga

Per Eduardo Camavinga l’Inter potrebbe essere pronta a tradire anche se stessa. La sensazione è che le voci di un interessamento dei nerazzurri per il centrocampista non incedibile per José Mourinho possano portare a un cambio drastico sulla strategia di mercato adottata in via della Liberazione negli ultimi anni. A meno di formule particolari, infatti, portare il francese alla corte di Cristian Chivu vorrebbe dire mettere sul piatto una somma importate, in barba alle operazioni low-cost, tra parametri zero e prestiti, marchio di fabbrica recente.

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Tornare a competere in Europa

A parte sporadiche eccezioni, mai però sopra il 25-30 milioni di euro, infatti, sotto la reggenza Oaktree i nerazzurri hanno praticamente sempre fatto di necessità virtù e pescato (spesso benissimo) dalle occasioni che il mercato metteva a disposizione. Oggi, però, come dichiarato anche da Ausilio in tempi non sospetti, l’obiettivo è tornare a competere con le big d’Europa. Una volontà realizzabile solo andando a ri-settare verso l’alto i propri parametri di mercato.

Priorità Palestra e apertura Koné

D’altra parte, l’offerta da 40 milioni per strappare Marco Palestra all’Atalanta potrebbe fare da apripista. Anche perché per il centrocampista del Real, come riportato da SportMediaset, serviranno non meno di 60 milioni di euro. La cosa certa è che in mediana l’Inter almeno un colpo lo metterà a segno. Ausilio passerà al vaglio ogni opportunità, dal primo obiettivo Manu Koné, che dal ritiro condiviso con Camavinga ha lasciato aperta la porta ai campioni d’Italia (“Ne riparleremo dopo il Mondiale”), a quel Curtis Jones in uscita dal Liverpool.

Il viaggio di Marotta a Madrid e l’incontro con Perez

Marotta intanto, nella giornata di domenica, ha approfittato del Corazón Classic Match tra le leggende del Real e dell’Inter al Bernabeu per sondare il terreno con Florentino Perez e valutare gli eventuali margini per venirsi incontro. L’assist di Mou ingolosisce parecchio. In ogni caso, però, al momento la priorità resta un esterno Palestra o chi per lui. Poi si passerà a studiare il colpo a centrocampo e, qualora si decidesse di andare all-in su Camavinga, la sensazione è che potrebbero essere necessari dei sacrifici.

Stankovic già sul mercato?

Detto di Davide Frattesi, per il quale si trova la formula migliore senza escludere incastri di mercato, magari con la Roma o con la nuova Juventus dell’amico Carnevali, il sacrificabile potrebbe essere proprio quel Aleksandar Stankovic appena riportato alla Pinetina esercitando la clausola di recompra con il Club Brugge. Un sacrificio necessario per un colpo come in nerazzurro non se ne vedono dai 45 milioni spesi nel 2020 per Achraf Hakimi, rivenduto l’anno successivo a 68 al PSG.