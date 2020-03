Inter, cambia la strategia di mercato: riscatto a rischio per un big

Una delle rivelazioni dell'avvio di stagione dell'Inter di Conte, Stefano Sensi, rischia di non essere riscattato a giugno dal club nerazzurro. L'ex centrocampista del Sassuolo, che impressionò nei primi mesi della gestione Conte, da ottobre in avanti è stato vittima di una serie di infortuni muscolari che ne ha minato il rendimento, costringendolo ai box a lungo.

Sensi ha saltato tredici delle ultime 18 partite di campionato, e quando è rientrato dal 1', come a Lecce e contro il Cagliari, non è sembrato lo stesso di inizio stagione. Inoltre l'arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham ha ulteriormente complicato la situazione del giocatore, arrivato dal Sassuolo in prestito con riscatto fissato a venti milioni di euro.

E quella che solo alcuni mesi fa appariva come una formalità, ora non lo è più. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta facendo profonde riflessioni, come ad esempio chiedere di prolungare il prestito del giocatore per rimandare il riscatto nel 2021, per dare modo a Sensi, per cui Conte stravede, di tornare a mostrare tutte le sue qualità.

Valutato 30 milioni circa, Sensi ha disputato 17 partite tra campionato e coppe, segnando 3 reti e realizzando 4 assist decisivi per i compagni.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 10:22