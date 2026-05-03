Pagelle Inter-Parma 2-0: Thuram ci mette la firma, Pio Esposito non brilla, disastro Ndiaye

Ventunesimo tricolore per la squadra di Cristian Chivu, che batte anche il Parma e allunga in maniera definitiva sul Napoli di Antonio Conte: campionato dominato, è festa a San Siro

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Inter campione d’Italia 2025/26. Bastava un solo punto ai nerazzurri, ma la squadra di Chivu è riuscita a regalare a San Siro una notte magica, arricchendo la serata scudetto con un 2-0 che significa 21° tricolore della storia del club. Decisive le firme di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan. Entriamo nel dettaglio di top e flop di Inter-Parma, con un occhio a quanto fatto nell’arco della stagione.

Inter campione d’Italia: battuto il Parma con Thuram e Mkhitaryan

L’Inter di Cristian Chivu vince il campionato di Serie A 2025/26 alla quartultima giornata, grazie al successo interno con il Parma di Carlos Cuesta, piegato dalle reti di Marcus Thuram ed Henrik Mkhitaryan tra primo e secondo tempo. Partenza sprint dell’Inter, che sfiora subito il gol con il colpo di testa di Dumfries, per poi rischiare qualcosa su una ripartenza ducale non finalizzata da Pellegrino.

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All’alba dell’intervallo, dopo una clamorosa traversa colpita da Barella, è Marcus Thuram a sbloccare il match, infilando Suzuki proprio nel recupero concesso dal direttore di gara. Nella ripresa, quasi un monologo interista, tra controllo e palleggio. Poi, nell’ultimo terzo di gara, la zampata vincente del neo entrato Henrikh Mkhitaryan, che infila Suzuki e chiude la pratica. Il Parma è al tappetto, l’Inter in paradiso. È campione d’Italia per la 21esima volta.

Rivivi il Live di Inter-Parma

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 : Quasi inoperoso nell’arco dei 90 minuti, chiude alla grande con un clean sheet.

: Quasi inoperoso nell’arco dei 90 minuti, chiude alla grande con un clean sheet. Bisseck 6,5 : Si inserisce e crea superiorità numerica nella metà campo avversaria quando può. Attento in fase difensiva.

: Si inserisce e crea superiorità numerica nella metà campo avversaria quando può. Attento in fase difensiva. Akanji 6 : Un paio di errori che potevano costar caro, ma ordinaria amministrazione per il leader difensivo dell’Inter. Non certo una rivelazione.

: Un paio di errori che potevano costar caro, ma ordinaria amministrazione per il leader difensivo dell’Inter. Non certo una rivelazione. Bastoni 6 : L’abbraccio di San Siro utile a dimenticare una stagione particolarmente complicata sotto il profilo personale. Scudetto e poi il futuro, tutto da scrivere; dal 67′ Carlos Augusto : Sempre un ottimo piano B per l’Inter in difesa. Tra i segreti di questa stagione.

: L’abbraccio di San Siro utile a dimenticare una stagione particolarmente complicata sotto il profilo personale. Scudetto e poi il futuro, tutto da scrivere; dal 67′ : Sempre un ottimo piano B per l’Inter in difesa. Tra i segreti di questa stagione. Dumfries 6,5: Galoppa senza sosta sulla corsia destra, mettendo in seria difficoltà il diretto avversario e sfiorando il gol in almeno due circostanze.

Galoppa senza sosta sulla corsia destra, mettendo in seria difficoltà il diretto avversario e sfiorando il gol in almeno due circostanze. Barella 7 : Vero faro di questa squadra, anche nei momenti più bui della stagione. Sfiora la rete, ma fa tantissime cose buone. Sempre al servizio dei compagni; dall’89’ Frattesi s.v.

: Vero faro di questa squadra, anche nei momenti più bui della stagione. Sfiora la rete, ma fa tantissime cose buone. Sempre al servizio dei compagni; dall’89’ Zielinski 6,5 : Solido, efficace, pragmatico. Qualitativo. Senza strafare, consegna un’altra buona prestazione ai suoi tifosi; dal 67′ Mkhitaryan 6,5 : Entra, spreca e segna. Fa tutto lui, come spesso accade, anche con una carta d’identità non più giovanissima.

: Solido, efficace, pragmatico. Qualitativo. Senza strafare, consegna un’altra buona prestazione ai suoi tifosi; dal 67′ : Entra, spreca e segna. Fa tutto lui, come spesso accade, anche con una carta d’identità non più giovanissima. Sucic 6 : Fa il suo, tra sprazzi di grande calcio e qualche sbavatura. Ha ampi margini di miglioramento.

: Fa il suo, tra sprazzi di grande calcio e qualche sbavatura. Ha ampi margini di miglioramento. Dimarco 6 : Non la sua serata migliore, ma di sicuro uno dei top della stagione dell’Inter.

: Non la sua serata migliore, ma di sicuro uno dei top della stagione dell’Inter. M. Thuram 7 : Si conferma l’uomo di questo rush finale di stagione, dopo un inverno da dimenticare. Suo il gol che sblocca la partita; dal 67′ Lautaro Martinez 6 : Passerella per il capitano dell’Inter, che rientra dall’infortunio e si prende gli applausi nell’ultimo terzo di gara.

: Si conferma l’uomo di questo rush finale di stagione, dopo un inverno da dimenticare. Suo il gol che sblocca la partita; dal 67′ : Passerella per il capitano dell’Inter, che rientra dall’infortunio e si prende gli applausi nell’ultimo terzo di gara. P. Esposito 6 : Sfiora l’assist per Barella nel primo tempo, poi tante buone giocate per fare salire la squadra. Il centravanti del futuro; dal 46′ Bonny 6 : Entra per dare dinamismo e fisicità al reparto offensivo dell’Inter. Ci riesce a metà.

: Sfiora l’assist per Barella nel primo tempo, poi tante buone giocate per fare salire la squadra. Il centravanti del futuro; dal 46′ : Entra per dare dinamismo e fisicità al reparto offensivo dell’Inter. Ci riesce a metà. All. Chivu 7: Lo scudetto porta la sua firma. Bene anche oggi, con la giusta pazienza. Raccoglieva un’eredità pesante, ora si gode la gloria.

Top e Flop del Parma

TOP

Suzuki 6,5: Superlativo in due-tre occasioni, tiene a galla il Parma senza commettere particolari errori. Fortunato sulla traversa di Barella nei primi 45 minuti.

FLOP

Ndiaye 5: Male il ragazzo schierato da Cuesta. Soffre Dumfries per tutta la partita, ma non è solo colpa sua.

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