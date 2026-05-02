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Inter campione d’Italia domani se… Tutti gli incroci e le combinazioni

Nerazzurri vicini allo Scudetto: tutte le combinazioni possibili per il titolo, tra vittoria col Parma, risultati di Napoli e Milan e ipotesi festa anticipata.

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Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Inter a un passo dallo Scudetto. A quattro giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri sono vicinissimi alla conquista del loro 21° titolo. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino, la squadra guidata da Cristian Chivu mantiene comunque un margine solido: +10 sul Napoli e +12 sul Milan, con ancora 12 punti disponibili. L’aritmetica potrebbe arrivare già in questo turno. Tutte le possibili combinazioni.

Vittoria contro il Parma: titolo assicurato

La strada più semplice è anche la più diretta: se l’Inter supera il Parma nella sfida di domani sera a San Siro, diventa automaticamente campione d’Italia, indipendentemente dai risultati delle inseguitrici.

Possibile festa anche con un pareggio

I nerazzurri potrebbero laurearsi campioni anche senza vincere. Un pareggio contro il Parma sarebbe sufficiente se il Napoli non riuscisse a ottenere i tre punti nella trasferta contro il Como. In questo scenario, il risultato del Milan non influirebbe sulla classifica.

Scudetto “dal divano”: l’ipotesi senza giocare

Esiste anche una combinazione che permetterebbe all’Inter di vincere il titolo prima ancora di scendere in campo. Se il Napoli dovesse perdere contro il Como e, successivamente, il Milan non vincesse contro il Sassuolo, il vantaggio dei nerazzurri diventerebbe matematicamente incolmabile.

Il riepilogo delle combinazioni decisive per l’Inter

In definitiva, l’Inter conquisterà lo Scudetto se:

  • Vince contro il Parma
  • Pareggia con il Parma e il Napoli non batte il Como
  • Il Napoli perde con il Como e il Milan non vince contro il Sassuolo

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