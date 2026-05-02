Inter campione d’Italia domani se… Tutti gli incroci e le combinazioni

Inter a un passo dallo Scudetto. A quattro giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri sono vicinissimi alla conquista del loro 21° titolo. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino, la squadra guidata da Cristian Chivu mantiene comunque un margine solido: +10 sul Napoli e +12 sul Milan, con ancora 12 punti disponibili. L’aritmetica potrebbe arrivare già in questo turno. Tutte le possibili combinazioni.
- Vittoria contro il Parma: titolo assicurato
- Possibile festa anche con un pareggio
- Scudetto “dal divano”: l’ipotesi senza giocare
- Il riepilogo delle combinazioni decisive per l'Inter
Vittoria contro il Parma: titolo assicurato
La strada più semplice è anche la più diretta: se l’Inter supera il Parma nella sfida di domani sera a San Siro, diventa automaticamente campione d’Italia, indipendentemente dai risultati delle inseguitrici.
Possibile festa anche con un pareggio
I nerazzurri potrebbero laurearsi campioni anche senza vincere. Un pareggio contro il Parma sarebbe sufficiente se il Napoli non riuscisse a ottenere i tre punti nella trasferta contro il Como. In questo scenario, il risultato del Milan non influirebbe sulla classifica.
Scudetto “dal divano”: l’ipotesi senza giocare
Esiste anche una combinazione che permetterebbe all’Inter di vincere il titolo prima ancora di scendere in campo. Se il Napoli dovesse perdere contro il Como e, successivamente, il Milan non vincesse contro il Sassuolo, il vantaggio dei nerazzurri diventerebbe matematicamente incolmabile.
Il riepilogo delle combinazioni decisive per l’Inter
In definitiva, l’Inter conquisterà lo Scudetto se:
- Vince contro il Parma
- Pareggia con il Parma e il Napoli non batte il Como
- Il Napoli perde con il Como e il Milan non vince contro il Sassuolo