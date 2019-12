Dopo Inter-Genoa il grande dubbio diventa realtà per i tifosi

Un calcio alla nostalgia, un gol strepitoso e un gesto strappalacrime. Tutto in una notte per Romelu Lukaku: l’Inter si riprende il primo posto, il bomber conquista definitivamente i tifosi e cancella l’ingombrante ricordo di Icardi che puntualmente tornava ad ogni gara sotto tono. Ne ha sentite tante il belga in questi mesi nerazzurri: tra parte del tifo ed alcuni addetti ai lavori non mancavano mai i riferimenti al fiuto del gol di Maurito e qua e là affioravano rimpianti alterni.

LA PARTITA – Tutto spazzato via dopo l’ennesima prova super di Lukaku che è stato tra i migliori in campo in assoluto ed ha anche commosso tutti con il gesto del rigore lasciato a Esposito.

IL TWEET – Su twitter è Giovanni Capuano di Panorama ad aprire il fuoco dei complimenti: “Lukaku ha fatto un gesto da vero capitano”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni e il paragone con Icardi torna, ma stavolta a favore del belga: “È stato un messaggio a tutti i tifosi di “wando” e a tutti quei giornalisti che vogliono paragonare un fuoriclasse ad un mezzo giocatore”.

LA DIFFERENZA – C’è chi scrive: “Da Uomo vero. Da grande Uomo vero qual’è sempre. Ecco la differenza tra Lukaku e certi quaquaraquà col cerchietto… ” o anche: ” Quindi questa sera niente sondaggio con voti dall’1 al 4 per Lukaku?”.

IRONIA – Non mancano commenti ironici: “In edicola: Lukaku 5, manca la tripletta e si nasconde al momento del rigore scaricando la responsabilità su di un ragazzino. Segna di testa e non salta nemmeno 2 centimetri” o anche: “Lukaku rischia di diventare uno dei giocatori più importanti della storia dell’Inter… Ma per qualcuno era un bidone. Giocatore totale, uomo incredibile”.

ADDIO MAURO – Si sprecano i paragoni con Icardi: “Con quel rigore si è vista tutta la differenza con Icardi, Lukaku si sacrifica per la squadra e sa che se fa 20 e passa gol non si vincono i titoli” e infine: ” Peccato che allo stadio ci siano ancora tante vedovelle del malato immaginario che ritengono Lukaku un bidone”.

SPORTEVAI | 22-12-2019 09:40