Inter, Cancelo non vuole passare per traditore: il messaggio social per i tifosi nerazzurri

L’esterno portoghese, criticato per aver preferito il Barcellona, ha pubblicato una Instagram story dedicata probabilmente agli interisti: ecco che cosa ha scritto

Joao Cancelo ha preferito il Barcellona all’Inter, ma ci tiene a non voler passare per un traditore davanti ai tifosi nerazzurri: l’esterno portoghese ha pubblicato su Instagram una storia che sembra proprio dedicata ai supporter italiani.

Per Cancelo Barcellona meglio dell’Inter

L’Inter ci ha provato sul serio, ma alla fine Joao Cancelo ha scelto un’altra tra le sue ex squadre per fare ritorno in Europa, dopo la ricca parentesi in Arabia Saudita. L’esterno portoghese, che Beppe Marotta aveva individuato come rimpiazzo ideale sulla fascia destra dopo l’infortunio di Denzel Dumfries, ha valutato le proposte dei due club – quasi identiche sul piano economico – e alla fine ha scelto di tornare a vestire la maglia del Barcellona. Una scelta che, ovviamente, ha scatenato le critiche dei tifosi dell’Inter sui social.

Il messaggio social agli interisti

Ora a quei tifosi Cancelo sembra rivolgersi con una Instagram story non esattamente esplicita, ma che pare proprio rimandare ai retroscena del suo trasferimento al Barcellona. “Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia”, ha scritto oggi l’esterno lusitano, una frase dietro la quale potrebbe celarsi una verità diversa da quella raccontata dai media, soprattutto italiani, negli ultimi giorni.

Le intenzioni di Cancelo

Per quanto ricostruito dalle principali testate sportive ed esperti di mercato, l’Inter sarebbe infatti stata la prima squadra a mettersi in moto per arrivare a Cancelo, che solo in un secondo momento avrebbe preferito il Barça. Con la storia pubblicata sui social, l’esterno pare suggerire una versione diversa. L’unica cosa certa è che Cancelo ci tiene a non passare per traditore della causa nerazzurra: in fondo il terzino ha solo 31 anni e l’Inter nelle ultime stagioni ha spesso puntato su ultratrentenni decisi a dimostrare di aver ancora molto da offrire su un campo da gioco.

Adottando questa ottica, il messaggio di Cancelo potrebbe essere letto come il tentativo di non chiudere alcuna porta per il futuro: ora è tornato al Barcellona, chissà che tra qualche mese quel discorso con l’Inter non possa essere ripreso…