Inter, Cancelo: perché il sì può arrivare solo tra 10 giorni ma per i tifosi è già bocciato

Cancelo sceglie il Barça, Inter in attesa. Il club catalano valuta il prestito mentre Flick analizza opzioni, tempi e Supercoppa prima della decisione

Si complica l’operazione João Cancelo-Inter. Restano giorni decisivi per il futuro del laterale portoghese: i nerazzurri aumentano il pressing e hanno già fatto sapere all’agente del giocatore, Jorge Mendes, di voler puntare su di lui. Intanto, per convincere l’Al Hilal ad accettare, l’Inter starebbe anche valutando una proposta che includa una contropartita tecnica come Acerbi o De Vrij, profili graditi a Simone Inzaghi per rinforzare il centro della difesa del club arabo. Tuttavia, per il calciatore portoghese la priorità resta un altra e i tifosi nerazzurri già hanno scatenato una bufera sul web.

Il Barcellona prende tempo

Altro che Inter: Cancelo si è proposto direttamente al Barcellona. Approfittando dell’infortunio di Andreas Christensen e della possibilità, per i blaugrana, di muoversi sul mercato con maggiore flessibilità rispetto ai vincoli del Fair Play, il terzino portoghese gradirebbe maggiormente tornare in Spagna. I rapporti tra il suo agente Mendes e Joan Laporta (presidente del Barcellona) restano solidi: l’agente portoghese cura già gli interessi di diversi giocatori del club catalano, da Lamine Yamal ad Ansu Fati, passando per Balde e Casadó.

Le valutazioni di Deco e Flick

Nonostante ciò, il Barcellona procede con prudenza: le decisioni finali spettano a Deco e Hansi Flick che non intendono affrettare operazioni ‘inutili’. Lo staff tecnico vuole prima osservare la squadra in Supercoppa e capire se Ronald Araujo potrà tornare o meno presto al massimo della condizione. Il club catalano avrà tempo quindi fino al 14 del mese per inviare alla Liga il referto medico necessario: il documento è pronto, ma verrà inoltrato solo con l’ok definitivo della dirigenza sportiva.

La priorità di Cancelo

Nel frattempo, Cancelo resta in attesa. La sua preferenza è chiara: il Barcellona viene prima di tutto. Il giocatore ha già comunicato a Mendes che non darà il via libera a un trasferimento all’Inter finché i catalani non si sfileranno dalla trattativa. A Milano intanto, si è già aperta una bufera sui social: “Se considera l’Inter una seconda scelta, stia pure in Arabia! Serve gente motivata. Punto.” E ancora: “Son soddisfazioni no ? In mancanza di altro vengo da voi…. Come quelli in discoteca che alle 3 del mattino ripiegano …”

I tifosi restano perplessi: “Onestamente per quanto possa essere forte e utile in questo momento, uno così non lo prenderei mai, l’Inter non deve essere la seconda scelta di nessuno, sta praticamente dicendo “meglio di niente”, mentalità mercenaria.” Restano tesi gli animi sul web: “Ma i dirigenti hanno un piano b se dovesse andare al Barcellona vero? O il piano b è farle giocare tutte a Luis Henrique fino al rientro di Dumfries?” E ancora: “Soggetti come questo rischiano di minare l’armonia dello spogliatoio, non dovesse arrivare non mi strapperei i capelli”.

C’è poi chi scrive: “Buonissimo calciatore, e apprezzo l’onestà, ma eviterei di riportarlo in nerazzurro. Se ne frega dell’Inter e sbroccherà alla prima sostituzione.” Non si placano i dubbi dei tifosi nerazzurri: “Un giocatore come Cancelo si aspetta sempre, senza fare gli schizzinosi sul fatto che legittimamente l’Inter possa essere ritenuta seconda scelta rispetto al Barcellona.” E infine: “Sicuramente aveva una parola data prima che arrivasse l’Inter. Non di seconda scelta. È giusto che il giocatore abbia le sue priorità. Lo farebbe chiunque. Ricordiamoci che la serie A è un campionato minore rispetto a Spagna e Inghilterra. Qualcuno spesso se lo dimentica e fa anche la vittima.”

