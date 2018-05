Inter, Cancelo sempre più lontano

Joao Cancelo sempre più lontano dall'Inter. Il Valencia non transige dal riscatto fissato nella scorsa estate (35 milioni di euro) e difficilmente l'esterno argentino l'anno prossimo resterà a Milano.

"Non cambieremo le condizioni dell'accordo di riscatto per Joao Cancelo. Non le modificheremo di una virgola: so che vorrebberlo riscattarlo e potranno farlo entro il 31 maggio per 35 milioni. Non si faranno sconti, visto che noi non ne abbiamo chiesto per Kondogbia. Non abbiamo ancora esercitato il diritto di riscatto per lui ma lo faremo", sono le parole del direttore sportivo dei Ches, Alemany, riportate da Premium Sport..

A queste frasi fanno eco quelle del tecnico Marcelino, che precedentemente aveva detto: "L’Inter ha tempo fino al 31 maggio per riscattare Cancelo e lo stesso vale per noi con Kondogbia. Loro ancora non hanno deciso, mentre noi renderemo ufficiale il riscatto a breve".

23-05-2018