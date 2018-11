Inter, Candreva verso l'addio

In attesa di novità sul fronte Marotta, l'Inter è già al lavoro per il mercato di gennaio. Sul fronte cessioni, sempre più probabile l'addio di Candreva che, quest'anno, sta faticando a trovare spazio con continuità.

L'ex attaccante esterno della Lazio piace molto al patron del Torino Cairo. Le parti potrebbero presto incontrarsi per fare il punto della trattativa e capire se ci siano o meno le condizioni per arrivare alla classica fumata bianca. Il contratto di Candreva con l'Inter scade nel giugno del 2021. L'inter cerca di sfoltire la rosa anche per puntare a grandi obiettivi in estate.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 07:50