Inter caos: solo 8 nerazzurri sicuri di restare

L’Intercambia pelle in estate. La crisi in cui sono piombati i nerazzurri spinge la dirigenza a un nuovo cambio radicale: il gruppo attuale non basta per tornare al successo. Spalletti, su cui aleggia l’ombra di Antonio Conte, a parte, è finita sotto l’esame di Marotta e Ausilio buona parte degli elementi della rosa: il loro destino verrà definito dagli obiettivi che il Biscione porterà a termine tra Europa League, Coppa Italia e soprattutto campionato con la qualificazione in Champions League.

Secondo la Gazzetta dello Sport sono sicuri di essere confermati per la prossima stagione in otto: Icardi, Asamoah, Lautaro Martinez, Politano, De Vrij, Brozovic, Handanovic, e Skriniar. A meno di colpi di scena o offerte irrinunciabili, la Beneatama ripartirà da questo zoccolo duro.

A forte rischio c’è invece il fiore all’occhiello del calciomercato estivo, Radja Nainggolan, finora molto deludente sia in campo che fuori. D’Ambrosio ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare in caso di offerte, Dalbert non ha convinto e i prossimi mesi saranno decisivi per dimostrare di essere un giocatore da Inter. Difficile il riscatto di Keita dal Monaco (servono 34 milioni di euro, l’Inter spera in un forte sconto e potrebbe inserire Miranda, altro partente, nella trattativa).

Pronti a partire molti scontenti ed esuberi: da Perisic, il cui il caso è ben noto, al deludente e spesso infortunato Vrsaljko. Sul mercato anche Joao Mario, Borja Valero, Vecino e Gagliardini. Poi i giocatori in scadenza di contratto che difficilmente rinnoveranno: Berni, Padelli e Ranocchia.

Per quanto riguarda la partenza immediata di Perisic, anche Ausilio dopo Marotta è stato chiaro: “In questo momento non ci sono cose concrete, ha chiesto di andare a giocare all’estero, ma non sono arrivate offerte. Se resta qui, mi aspetto e penso che si comporti con la stessa professionalità che ha sempre dimostrato. Abbiamo avuto un problema di natura fisica legato a Vrsaljko e siamo stati bravi a colmare subito la lacuna con Cedric Soares”.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 30-01-2019 10:00