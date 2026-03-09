Inter, Capello boccia tutti e non risparmia Chivu: "Allenatore in confusione, rimonta Milan possibile"

Secondo l'ex tecnico i nerazzurri sono in crisi e la squadra di Allegri potrebbe tentare la clamorosa rimonta in campionato nonostante i sette punti di svantaggio

Il passato milanista e juventino potrebbe lasciare pensare ad una posizione in qualche modo “influenzata”, ma se il soggetto in questione è Fabio Capello, diventa difficile non tener conto delle parole espresse dopo il derby di Milano.

Capello bacchetta l’Inter

Il modo in cui l’Inter ha perso il derby di domenica sera non è piaciuto all’ex tecnico: si può perdere, oltretutto contro una squadra forte come il Milan, ma la sensazione data dai nerazzurri è quella di una squadra in netta difficoltà. “Manca la sua rabbia agonistica – ha detto Capello su Sky – qualcuno che dia la sveglia alla squadra che mi è sembrata molle. Serve poi il rientro di Calhanoglu, senza il quale la palla gira molto più lenta”.

Inter, problema mentale

Capello poi scende più nel dettaglio: “L’Inter ha un bel vantaggio, tutti i ragionamenti che si fanno guardando i dati portano ad un’Inter che non dovrebbe essere così tranquilla quando gioca, ma io punterei il dito su un’altra cosa. Io guarderei la questione psicologica. L’Inter in tutte le partite che ha giocato ha sempre alternato momenti di grande calcio e altri di una lentezza esasperata. Nell’ultimo periodo sta giocando sempre più momenti veramente lenti e questo permette agli avversari di giocare per mettere in difficoltà questa squadra”.

Capello accusa Chivu

Inevitabilmente, sul banco degli accusati finisce anche il tecnico Chivu: “Non vorrei però che sia ritornato nell’inter quel timore reverenziale che ha avuto verso il PSG, ma un timore di non essere quella squadra forte che era stata fino all’altr’anno. Chivu era riuscito a dare all’Inter una forma di gioco, ma soprattutto la convinzione che potevano essere ancora competitivi sia in Champions che in campionato”.

Chivu manda l’Inter in confusione

“In campionato ci sono riusciti, in Champions qualche errore è stato fatto. Ha sottovalutato l’impegno con troppi cambi e non mettendo in campo la migliore squadra. Lui l’ha recuperata fino a un certo periodo. Adesso non so cosa stia succedendo, se sta andando in confusione lui con questi cambi, o se stia facendo andare in confusione la squadra. Deve recuperare la compattezza – spiega Capello – deve trovare la posizione di alcuni giocatori, deve recuperare dei giocatori come Calhanoglu e Lautaro e deve giocare con maggior umiltà e maggior aiuto l’uno per l’altro. È una cosa che non ho visto nelle ultime partite dell’Inter”.

Capello crede alla rimonta del Milan

Secondo Fabio Capello i sette punti che dividono il Milan dall’Inter non sono una montagna insormontabile. “Il Milan ha un calendario abbastanza buono e può tentare, perché no, di recuperare il distacco. Io al Real Madrid recuperai 9 punti al Barcellona perché loro si adagiarono sul vantaggio che avevano e questa è una cosa a cui l’Inter deve stare molto attenta. Quando insegui e ti viene tutto bene diventa tutto più facile e fai risultati a volte non meritati”.