Inter, capito perchè Lookman serviva a ogni costo? Sul web si alza la protesta dei tifosi

Le difficoltà incontrate con l'Udinese acuiscono i rimpianti per il mancato arrivo del nigeriano anche se per i fan a preoccupare sono altri problemi

Falso allarme. L’Inter che aveva schiantato il Torino alla prima di campionato si è già liquefatta. Troppo brutta per essere vera la squadra che è affondata a San Siro sotto i colpi dell’Udinese ma che ci siano problemi strutturali è apparso palese e crescono i rimpianti per non essere riusciti ad acquistare Lookman, che avrebbe consentito variazioni di gioco e strappi importanti in gare bloccate come quella di ieri a San Siro.

I rimpianti di Chivu

Nel post-gara Chivu, pur prendendosi ufficialmente tutte le responsabilità del ko, ha fatto capire di non avere gli uomini giusti per il gioco che ha in testa, vuoi perché la vecchia guardia è ancorata da anni al modulo di Inzaghi che era sempre lo stesso, vuoi perché dal mercato non sono arrivati giocatori in grado di potergli far cambiare sistema di gioco. In primis proprio Lookman.

Salvo colpi di scena il nigeriano rimarrà a Bergamo almeno fino a gennaio e poi si vedrà. L’Inter pensava di averlo in pugno, aveva anche il sì del giocatore che si è ribellato al suo club pur di andare a Milano ma alla fine il pugno duro dell’Atalanta ha avuto la meglio.

La provocazione di Biasin

Ad accendere la miccia sul web è Fabrizio Biasin. Il cronista del quotidiano Libero, noto simpatizzante interista, scrive su X/twitter: “Vittoria meritata dell’Udinese con l’Inter che attacca tutto il secondo tempo ma si schianta contro la difesa dei friulani. Partita che spiega bene perché “un Lookman” sarebbe certamente servito”.

Per i tifosi il problema principale è un altro

Fioccano le reazioni: “4 attaccanti in campo non erano sufficienti per segnare almeno un gol alla temibile Udinese??? Ci voleva anche Lookman???” e poi: “Vabbè non hai preso Lookman, ma almeno potevi far entrare Konè per cercare di ribaltarla. Qui male Chivu che non ha azzeccato i cambi...” e anche: “Ma come, il miglior DS della galassia non conosce alternative a Lookman? Davvero esiste solo lui tra i giocatori che saltano l’uomo?”, oppure: “Lookman sarebbe servito certamente, ma vi servirebbe molto altro, tra cui un allenatore buono”

C’è chi scrive: “Continuo a chiedermi perché sono stati spesi 50 mln per Henrique e Diouf due panchinari che in tutte le partite in cui l’Inter sarà in difficoltà saranno inschierabili, abbiamo speso 50 mln per il turnover, grande dirigenza” e poi: “Non esiste solo Lookman. Il mercato è pieno di occasioni. In attacco e in difesa. Basta lavorare. Ma all’Inter si campa di rendita da anni” e ancora: “Fosse solo “un Lookman” mancante il problema… Stessa squadra da tre anni, invecchiata e umiliata nel finale della scorsa stagione. Serviva una rivoluzione (o quasi)”

Il web è scatenato: “Ma per Marotta andiamo bene così. Voglio vedere i geni di Oaktree quando arriveremo quinti ed il valore del club sarà dimezzato” e anche: “E secondo te il problema lo risolvi con Lookman? Una squadra vecchia e stanca che ha punte giovani e forti ma che non vengono servite. Che c’entra Lookman?“, oppure: “Sarebbe servito e la società Inter ha DECISO di non agire. Chivu sarà il parafulmine di scelte sbagliate. I nodi vengono sempre al pettine” e infine: “Lookman é un giocatore forte in ripartenza e con campo davanti, situazioni completamente diverse”