Carlos Augusto, nervi tesi con l’Inter: improvviso sfogo dell’agente, sul tavolo due problemi da risolvere   

Giuseppe Riso, procuratore del brasiliano, ha attaccato il club sul web senza spiegare però le ragioni del dissidio con la dirigenza nerazzurra

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un vero e proprio sfogo quello di Giuseppe Riso, agente di Carlos Augusto, andato in onda sul web e che ha improvvisamente acceso i riflettori sul rapporto tra l’Inter e il difensore brasiliano. Al centro del dissidio potrebbero esserci il rinnovo di contratto e il minutaggio ridotto concesso finora da Cristian Chivu.

Inter, scoppia il caso Carlos Augusto

Giuseppe Riso è un agente che sa operare in silenzio, ma che quando è il momento di agire non si tira indietro, scegliendo anche toni molto aspri nelle sue dichiarazioni per difendere il benessere dei propri assistiti. Il procuratore, però, finora non aveva fatto filtrare alcun malumore riguardo al rapporto tra Carlos Augusto, suo assistito, e l’Inter. Ecco perché lo sfogo a cui si è lasciato andare sul web, mentre era ospite del podcast “Colpi da Maestro” del giornalista Marco Nosotti, risulta piuttosto sorprendente. Anzi, dà l’impressione di essere proprio un fulmine a ciel sereno.

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Inter: lo sfogo di Riso, procuratore di Carlos Augusto

A Nosotti che gli chiedeva di stilare una lista dei 10 trasferimenti più importanti della sua carriera, Riso ha risposto ponendo proprio quello di Carlos Augusto – dal Monza all’Inter nell’estate del 2023 – in fondo alla classifica. “Lo metto al decimo posto perché sono inca…to con l’Inter”, ha dichiarato Riso. “Ma loro lo sanno già…”, ha poi aggiunto, facendo intendere che il problema sorto con il club nerazzurro non sia affatto una novità. Parole che il procuratore non ha poi voluto chiarire, alimentando un certo mistero attorno alla faccenda.

Inter, il rinnovo di Carlos Augusto

Le ragioni che potrebbero aver scatenato il “mal di pancia” di Carlos Augusto sono due. La prima attiene al rinnovo di contratto del difensore brasiliano, in scadenza a giugno 2028: secondo le ultime notizie a riguardo, risalenti a una decina di giorni fa, l’Inter vorrebbe trattenere il giocatore, rivelatosi un vero jolly per Cristian Chivu nella scorsa stagione, aumentandogli l’ingaggio da 2,2 a 3 milioni di euro; Carlos Augusto e Riso, però, chiedono di alzare lo stipendio fino a 4 milioni annui.

Inter, il minutaggio ridotto di Carlos Augusto

L’altro motivo del malumore di Carlos Augusto potrebbe invece essere legato al minutaggio che quest’anno gli ha riservato Chivu. Finora il brasiliano ha giocato 4 delle 6 partite ufficiali disputate dai nerazzurri, soltando due delle quali però da titolare: al Bernabeu contro il Real Madrid e in casa contro l’Udinese. Ed in entrambe le gare Carlos Augusto ha trovato il gol. Complessivamente, dunque, il brasiliano è a quota 2 reti in appena 237’ minuti passati in campo.

È probabile, dunque, che Riso reclami più spazio per il suo assistito. Uno spazio che, invece, potrebbe essere inferiore rispetto a quello della scorsa stagione: nel 2025/26, infatti, Chivu utilizzò Carlos Augusto come un vero jolly, schierandolo anche da “braccetto” e da quinto a destra, oltre che nel suo ruolo naturale di vice-Dimarco, a sinistra. Gli arrivi di John Stones e la trasformazione di Andy Diouf in esterno potrebbero aver ulteriormente frustrato l’ambizione a una maglia da titolare del brasiliano, che finora ha invece visto il campo soltanto quando si è trattato di far rifiatare Federico Dimarco.