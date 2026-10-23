Inter, Carlos Augusto tra il rinnovo vicino e il sorpasso a Dimarco: perché la Fiorentina può essere la gara della svolta per il brasiliano 

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il momento magico di Carlos Augusto ha spinto l’Inter a dare una svolta alla trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno brasiliano, che percepirà uno stipendio da big. Intanto il brasiliano lavora per sovvertire la gerarchia con Federico Dimarco: la partita contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva.

Inter, pronto il rinnovo di Carlos Augusto

Qualche settimana fa Giuseppe Riso, agente di Carlos Augusto, si era pubblicamente lamentato del trattamento che l’Inter aveva riservato al suo assistito riguardo alla trattativa per il rinnovo di contratto. Ora, invece, le parti sono invece vicinissime all’accordo: più che le parole del procuratore, però, hanno potuto le prestazioni del brasiliano, che hanno spinto la dirigenza dell’Inter a rompere ogni indugio e a lavorare per trovare una soluzione che accontentasse tutti.

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Secondo la Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto firmerà a breve un contratto da 3,5 milioni di euro annui più bonus fino al 2031, ottenendo così contemporaneamente un corposo aumento di ingaggio (oggi guadagna 2,2 milioni) e un cambio di status all’interno dell’organico dell’Inter.

Numeri migliori del super Dimarco

Carlos Augusto, infatti, andrà quasi a raggiungere Federico Dimarco, fino alla scorsa stagione il titolare indiscusso della fascia sinistra, che guadagna 4 milioni di euro più bonus l’anno. Con l’operazione del rinnovo, l’Inter di fatto vuole mandare un messaggio a entrambi i giocatori: anche sul piano degli stipendi i due esterni mancini sono alla pari. Su quello tecnico, invece, Carlos Augusto ha addirittura superato Dimarco, il miglior giocatore dell’Inter nello scorso campionato.

Nelle prime 10 partite di questa stagione, infatti, il brasiliano ha messo insieme 4 gol e 2 assist in 438 minuti, rendendosi protagonista di una partenza addirittura migliore di quella di Dimarco nel 2025/26: un anno fa, dopo 10 partite, il mancino aveva firmato 2 gol e 3 assist in 683 minuti. Dimarco chiuderà poi l’annata con numeri da record: 8 gol e 18 assist in 47 presenze.

Inter-Fiorentina: cambia la gerarchia per la fascia?

Il possibile cambio di gerarchia sulla fascia sinistra dell’Inter potrebbe avvenire definitivamente nel ciclo di incontri che precederanno la sosta per le nazionali di novembre, a partire proprio dalla gara con la Fiorentina di domenica. Carlos Augusto, in vantaggio per una maglia da titolare, ha una grande occasione davanti a sé: dovesse rendersi autore di un’altra prestazione da protagonista, realizzando un gol o un assist, il brasiliano avanzerebbe automaticamente la propria candidatura a titolare della corsia mancina anche per il derby del 31 ottobre contro il Milan, partita dal fascino sicuramente diverso rispetto al turno infrasettimanale del 28 ottobre contro il Venezia; in cui invece, seguendo le rotazioni di Chivu, toccherebbe a Dimarco partire dal 1’.