Roberto Carlos dice la sua su Ibra, Ronaldo e Lukaku

Roberto Carlos, ex calciatore dell’Inter e del Brasile ha detto la sua sui campioni della serie A, in un’intervista a Footballnews24 a margine dell’Ottava edizione di Football for Friendship.

“È chiaro che Ibrahimovic è un riferimento per il Milan, e continua a segnare gol alla sua età. Anche Lukakuè un grande giocatore che ha un suo stile. Ma conoscendo Cristianoe giocando con lui posso sicuramente dire che è il miglior attaccante. Tenendo conto di quanto si allena, penso che manterrà la sua posizione di leader come uno dei migliori attaccanti del mondo per i prossimi tre o quattro anni”.

OMNISPORT | 01-02-2021 15:01