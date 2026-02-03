Inter, colpo di scena nel caso Audero: il colpevole non sarebbe il tifoso in ospedale, arrestato un 19enne

In seguito all’analisi delle immagini di videosorveglianza dello Zini la Digos ha fermato un ultrà diverso da quello ritenuto responsabile in un primo momento

Sarebbe un 19enne appartenente ad un gruppo ultras della Curva Nord dell’Inter – e non il tifoso finito in ospedale – il colpevole del lancio del petardo che ha stordito Emil Audero nella gara giocata dai nerazzurri in casa della Cremonese: il ragazzo è stato arrestato dalla Digos.

Caso Audero, la prima ipotesi

Non sarebbe il tifoso dell’Inter finito all’ospedale il colpevole del lancio del petardo che ha stordito Emil Audero, portiere della Cremonese, durante la gara tra i grigiorossi e i nerazzurri disputata domenica sera allo stadio Zini. Nella giornata di ieri era stata diffusa la notizia che l’ultrà in questione, di origine romagnola, era piantonato dalle forze dell’ordine, in quanto sospettato: nella prima ricostruzione offerta alla stampa, l’uomo si sarebbe ferito in seguito al lancio di un secondo petardo. Oggi, però, il caso è giunto a una svolta.

Arrestato un 19enne dei Viking

La Digos di Milano ha infatti arrestato un altro ultrà, un 19enne, che apparterebbe ai Viking, uno dei gruppi organizzati che popolano la Curva Nord del Meazza. Il ragazzo avrebbe lanciato una bomba carta mascherata da fumogeno: le forze dell’ordine l’hanno individuato grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio Zini, che sono state incrociate con quelle realizzate dalla Polizia Scientifica. Per il 19enne è così scattato il provvedimento di arresto in flagranza differita entro le 48 ore dal fatto, un dispositivo presente nella normativa di contrasto alla violenza negli stadi.

Le conseguenze per l’Inter

La svolta nelle indagini sul lancio del petardo contro Audero potrebbe avere conseguenze anche sul piano della giustizia sportiva per l’Inter. Il tifoso sospettato – e che oggi sarebbe stato scagionato dal nuovo arresto – apparteneva infatti all’Inter Club San Marino, mentre quello tratto in arresto oggi farebbe parte dei Viking, ovvero uno dei gruppi organizzati più importanti all’interno dell’universo del tifo nerazzurro: un dettaglio che potrebbe portare ad altre scelte in termini di sanzioni, compresa quella di chiudere la Curva Nord del Meazza per alcune partite.