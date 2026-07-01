Il difensore nerazzurro indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Convocato per l'interrogatorio, mentre altri calciatori saranno sentiti come testimoni.

Era ad un passo dal Barcellona, poi corteggiato a lungo anche dal Real Madrid di Mourinho: per Alessandro Bastoni poteva essere l’estate ideale per scegliere il suo futuro calcistico, salutare l’Inter dopo sette stagioni e volare in tranquillità in Spagna ma da ieri nel tardo pomeriggio tutto è cambiato. Il difensore nerazzurro e della Nazionale italiana, di 27 anni, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta che riguarda un presunto giro di prostituzione minorile. L’indagine, coordinata dalla pubblico ministero Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini, ruota attorno a una società di eventi con sede a Cinisello Balsamo che, secondo gli investigatori, avrebbe organizzato serate “all inclusive” destinate a clienti vip nei locali più esclusivi del capoluogo lombardo.

L’ipotesi di reato contestata

Alessandro Bastoni è il primo calciatore formalmente iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di questo procedimento. L’accusa ipotizza che nel 2020 avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni.

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La giovane, ascoltata dagli inquirenti come persona informata sui fatti, avrebbe negato l’esistenza della relazione contestata. Nonostante ciò, secondo quanto emerge dagli atti dell’indagine, gli investigatori ritengono di aver raccolto elementi che farebbero riferimento a quell’episodio. E come anticipato dall’edizione online di Repubblica e confermato da fonti giudiziarie all’Ansa, il calciatore è stato convocato tramite un invito a comparire per venerdì 3 luglio.

Altri calciatori saranno sentiti come testimoni

Per ricostruire il contesto delle presunte serate organizzate dall’agenzia e verificare eventuali contatti con gli indagati, la Procura ha disposto l’audizione di alcuni calciatori in qualità di testimoni, senza che risultino indagati. Tra i nomi figurano Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta e figlio dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini, Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, Kevin Bonifazi, centrale in scadenza di contratto con il Bologna, oltre ad altri giocatori.

I tifosi non credono alla testimonianza della ragazza

Sul web gli animi si infuocano sul nuovo caso Bastoni: “Bastoni aveva 21 anni. È stato accusato di aver pagato per incontrare una ragazza di 17 anni. Lei sostiene di non aver fatto sesso. Comunque la pensiate, evitate i facili moralismi. Lo so, quando si parla di calcio è una richiesta quasi impossibile.” E ancora: “La ragazza nega ovviamente per scagionare se stessa dal far parte di un giro criminoso di prostituzione”.

C’è poi chi scrive: “Dire semplicemente che si aspettano gli esiti della vicenda giudiziaria senza aggiungere nulla è troppo difficile ? O è un facile moralismo ? Cosa sostiene lei non conta una mazza per ora, contano le indagini del PM e il giudizio del giudice. Fine” Non si placano gli animi: “Stiamo giustificando un indagato per prostituzione minorile con incontri all’estero? Il post migliore sarebbe stato.. Facciamo fare il corso alla giustizia…”

C’è poi chi sostiene: “Ma davvero lei ha negato? Ma guarda un po’, strano non abbia ammesso di fare parte di un giro criminoso di prostituzione minorile. A me non frega nulla di questa storia ma quando c’è di mezzo quella squadra fate di tutto per buttare sabbia sopra. E poi dite di amare il calcio.” E ancora: “Quindi avere 21 anni sarebbe un’attenuante nel caso in cui venisse confermato che Bastoni ha pagato una escort minorenne?”

C’è poi chi ironizza: “Sono vicende sensibili. Siamo certi che a Bastoni la stampa riserverà la presunzione di innocenza che ad altri (la maggior parte) non viene concessa. Ci sono i Bastoni e ci sono anche le vittime/sopravvissute ai racket, meritano anche loro rispetto? Aspettando premi RosaCamuna.”

I tifosi restano infuocati: “A 21 anni si è belli e maggiorenni per fare tante cose, anche per sapere che pagare una minorenne, nel caso fosse provato il fatto, è un reato. Si può essere un po’ indulgenti per l’età, ma il reato (se provato), rimane. Senza fare i moralisti, giustamente. Bisogna attendere gli sviluppi delle indagini, ma se è vero- come pare- che la ragazza ha negato qualsiasi passaggio di denaro faccio molta fatica a credere che Bastoni rischi in concreto qualcosa.”

C’è poi chi scherza: “Lo voleva il Barcellona, andrà al Real San Vittore, a formare una formidabile coppia con Ferdico: ingiocabili a raccogliere saponette..” E infine: “Ragazzi provate a capirlo però. Gli anni della ragazza, per noi sono 17, per lui 18. Come gli scudetti vinti dall’Inter, per tutti sono 20 ma per loro sono 21.”

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