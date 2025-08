Inter, caso Lookman, bordata a tv e giornali: “Perché cancellate quei tweet?”. C'è un retroscena piccante

La telenovela legata sul nigeriano scalda anche gli esperti di mercato. Nel mirino di Pedullà finiscono Sky e Corriere dello Sport: ecco perché

La telenovela Lookman infiamma il mercato, tiene col fiato sospeso i tifosi dell’Inter (e anche Chivu che attende fiducioso) e alimenta tensioni anche tra chi le trattative le racconta di professione. È il caso di Alfredo Pedullà, che tramite il suo canale YoutTube ha lanciato una bordata a Sky e Corriere dello Sport.

Inter, caso Lookman: Pedullà all’attacco

L’esperto di mercato si è soffermato su quella che è diventata a tutti gli effetti la trattativa più spinosa dell’estate. Con l’Inter che ha presentato un’offerta da 42 milioni + 3 di bonus, il calciatore che spinge per il trasferimento alla corte di Chivu e l’Atalanta che non arretra di un centimetro e continua a chiedere 50 milioni.

“Adesso siamo sul carro, tutti convinti. Ma quando vi avevo detto che l’Atalanta non si sarebbe smossa dai 50 milioni, alcuni di voi hanno capito che non raccontavo barzellette – ha detto Pedullà su Youtube -. Io non lavoro né per l’Inter né per l’Atalanta e neanche per il Milan o la Reggina: lavoro per me stesso e per offrirvi un prodotto”.

La bordata a tv e giornali e i tweet cancellati

Veniamo al punto. Alla bordata indirizzata a tv e giornali. “Oggi (ieri, ndr) è successa una cosa inqualificabile – ha continuato il giornalista -. Diversi esperti di mercato – l’hanno fatto anche Sky e il Corriere dello Sport, hanno dato notizie che non appartenevano alla realtà e poi quei tweet sono spariti”.

La giornata delle pulizie sul web. Sì, perché anche Lookman, infastidito dal muro eretto dall’Atalanta – ha eliminato ogni traccia della Dea sui social. “Questo è il modo peggiore di rispettare chi ti ascolta e chi ti legge. Il tweet non si cancella, si lascia: è una regola” sentenzia Pedullà.

Il retroscena sul mal di pancia di Lookman

Il volto noto di Sportitalia annuncia che “quando sarà il momento, vi racconterò un retroscena abbastanza piccante, ma non adesso. Evidentemente Lookman si era promesso all’Inter”. Però un aneddoto, anzi due, su Ademola lo svela eccome. Il primo è legato alla posizione dell’Atalanta, che, pur respingendo l’offerta nerazzurra, non intende incrinare gli “ottimi rapporti” con una società ritenuta amica.

Il secondo – noto a tutti – fa riferimento al “mal di pancia terribile di mercato” del calciatore prima di Lecce-Atalanta dello scorso agosto. “Non voleva allenarsi, ma poi l’hanno convinto assicurandogli che sarebbe partito questa estate”. Lookman chiese di non essere convocato perché in trattativa col PSG, che tuttavia non affondò il colpo.