Inter, Cassano: basta con quei tre, Chivu sarai un top ma ti dico io come devi giocare

FantAntonio a Viva el Futbol chiede l’esclusione di Barella, Mkhitaryan e Dimarco e ritiene Tudor il vero vincitore del derby d’Italia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando indossava la maglia dell’Inter anche lui vide la sua squadra farne tre a Torino contro la Juve ma Antonio Cassano quella partita del novembre 2012, con Stramaccioni in panchina, la vinse 3-1 non la perse 4-3 com’è capitato a Chivu. Tornato nel ruolo di “grillo parlante” a Viva el Futbol Fantantonio analizza il derby d’Italia di sabato senza fare ostaggi, come suo solito.

Cassano mette l’Inter spalle al muro

L’ex talento barese attacca: “L’Inter non ha dribblatori, non ha gente che ti risolve problemi in mezzo al campo. Sucic e Diouf sono di prospettiva, poi è da capire la questione Frattesi: lo volevano tutti, l’hai tenuto e non l’ho visto in queste partite. Chi non ha aiutato Chivu ad evolvere la sua idea è stata la società, alternative ne ha poche”,

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I consigli a Chivu

Dice di non fare l’allenatore e di non voler dare consigli, ma poi Cassano detta l’assegno: “Per me l’Inter deve passare al 4-2-3-1 con Sommer in porta, Dumfries, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto in difesa. Bastoni è un mio pupillo, ma ne sta combinando troppe e lo devo attaccare: un difensore per prima cosa deve saper marcare, lui non è un top. Calhanoglu e Sucic in mezzo al campo con Luis Henrique e Thuram come esterni: al francese chiedo un ‘sacrificio’. Zielinski trequartista dietro Lautaro. Così fai fuori i Mkhitaryan e i Dimarco, in questo momento servono scelte impopolari. Barella non la prende da due anni e lo fai sedere in panchina”.

Le esclusioni dei senatori

Antica l’idiosincrasia verso Barella: “Uno tra Barella e Bastoni devi darlo via, non danno più niente. Continuo a pensarla così, Dimarco puoi anche tenerlo. Ha un buon piede, può giocare anche da quarto. Barella è inguardabile da due anni, tutti lo fanno passare per buono. Chivu doveva essere agevolato mandando via 3-4 pezzi importanti, mettendo dentro i giovani e dici ad inizio anno che stai rinnovando, con un’altra idea, un allenatore giovane, così arrivando tra le prime 4 hai fatto un grande lavoro. La società non ha preso nessuno a Chivu, se prendi un allenatore giovane devi agevolarlo”.

Per il tecnico rumeno però solo belle parole: “Chivu diventerà un allenatore fantastico, mi piace la sua idea di gioco, per come parla e sa di calcio. Diventerà un top. Si era anche imposto volendo Lookman a tutti i costi, la società lo stava accontentando. Perché con Lookman avrebbe fatto un altro tipo di calcio”.

L’elogio di Tudor

Infine Cassano elogia Tudor: “Il 95% degli allenatori al mondo non va a dire quello che ha detto Tudor, cioè che non meritava di vincere. La partita l’ha cambiata lui, ha messo prima Adzic, il ragazzino, e poi Openda e David quando è andato in difficoltà. Quando uno è credibile, i giocatori lo seguono, ha tolto il palleggio all’Inter nelle zone nevralgiche. Sul 2-3 ha buttato dentro due punte, mi piacciono questi allenatori. L’anno scorso Inzaghi toglieva ruolo per ruolo, se non è zuppa è pan bagnato. La Juventus non ha fatto bene e ha dato 4 pere all’Inter, se inizia ad avere più coraggio, questi risultati danno entusiasmo, occhio alla Juve che te la porti dietro, occhio…”