Inter, c'è attesa per Lautaro Martinez

Atteso in Italia Lautaro Martinez, l’ultimo acquisto dell’Inter. L’attaccante argentino sosterrà a Milano le visite mediche di rito prima del passaggio in nerazzurro.

Il centravanti del Racing Avellaneda ha rilasciato queste parole prima della partenza: “Ora vado in Italia, vediamo cosa si decide, noi abbiamo comunque dimostrato di essere una squadra pronta per la seconda parte della stagione in coppa Libertadores, che è quello che vogliamo”, sono le parole riportate da Premium Sport.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 11:20