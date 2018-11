Inter, c’è il rischio di perdere Icardi

Nel calcio moderno l’attenzione per il bilancio deve essere doppia, se non tripla, rispetto al passato. Ne sa qualcosa il Milan, che ha rischiato l’esclusione dall’attuale stagione di Europa League, sanzione poi revocata dal Tas di Losanna. I problemi però potrebbero riguardare anche l’altra sponda dei Navigli e coinvolgere uno dei migliori giocatori che militano attualmente nel campionato di Serie A. Mauro Icardi potrebbe vedere il suo futuro lontano dall’Inter, più precisamente con il Manchester United o il Chelsea, visto che il club nerazzurro potrebbe (condizionale d’obbligo) affrontare problemi finanziari.

Secondo quanto trapela da ambienti finaziari l’Inter sarebbe sul punto di ricevere sanzioni dalla UEFA per aver violato i regolamenti del Fair Play finanziario. Si dice che l’ente governativo del calcio continentale, dopo le segnalazioni del reparto contabile, abbia informato i dirigenti del club di bilanciare i loro libri contabili e raccogliere 50 milioni di euro entro giugno o rischiano di andare incontro a sanzioni. Per far ciò è stato suggerito di ottenere il denaro attraverso le vendite dei giocatori e Mauro Icardi è ovviamente l’obiettivo principale.

Il bomber nerazzurro del resto ha già segnato sette volte questa stagione in Serie A e ha collezionato due assist, ma il fatto che ci siano tanti club sulle sue tracce è cosa risaputa. Chelsea e Manchester United sognano questo colpo da tempo, mentre il Real Madrid per ora rimane alla finestra dopo aver mostrato un forte interessamento l’estate scorsa. Icardi ha attualmente una clausola liberatoria di oltre cento milioni di euro nel suo attuale contratto. Questo può tranquillizzare in qualche modo i tifosi: dovesse andar via ‘Maurito’, ci sarebbero cento milioni di motivi per sorridere comunque.

SPORTEVAI | 18-11-2018 10:15