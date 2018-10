Inter: c’è la prova del nove, due gare da all-in o quasi

È ottobre ma è già tempo di esami per l’Inter. Non certo definitivi ma che possono valere una stagione. Finora dalle due facce: perdente e fallimentare all’inizio, vincente ed emozionante fino a prima della sosta. Ora che gli impegni con le nazionali sono alle spalle i nerazzurri hanno in calendario due partite cruciali.

DERBY E BARCELLONA – Domenica sera c’è il derby col Milan, mercoledì si vola a Barcellona per affrontare Messi e compagni in Champions League. Nessuna delle due partite, sia chiaro, sarà decisiva sia per la classifica in campionato, il derby, che per la qualificazione in Champions, al Nou Camp. Ma l’Inter si gioca qualcosa di più sul fronte della credibilità, all’esterno ma soprattutto moralmente all’interno del gruppo.

INTER AL PARI DI JUVE E NAPOLI? – La falsa partenza in campionato è stata “ribaltata” da quell’uno-due oramai consegnato ai posteri di Icardi e Vecino che, come con la Lazio nell’ultima giornata della scorsa stagione, hanno cambiato il corso del match col Tottenham e forse l’intera stagione nerazzurra. Che ora necessita di una, anzi due, verifiche al cospetto di gare e responsabilità importanti. In serie A l’Inter è a un bivio. Il filotto di 4 vittorie consecutive ha portato la squadra di Spalletti al terzo posto alle spalle di Juventus e Napoli. Ecco, ora per i nerazzurri c’è da capire se sono squadra da scudetto, almeno provare a impensierire lo strapotere bianconero e inserirsi nel duopolio in vetta alla classifica. Il Milan sarà avversario ostico. Al di là delle critiche di Berlusconi, le ultime vittorie unite ai gol di Higuain sempre più in sintonia con Suso, hanno rilanciato i rossoneri che con una gara in meno sognano lo sgambetto ai cugini ed un sorpasso virtuale. Ma la forma di Icardi, dei suoi “angeli custodi” in avanti da Perisic a Candreva passando per Brozovic fanno dormire in questo momento sonni tranquilli a Spalletti che confida nell’asse De Vrij-Skriniar per fermare la vena realizzativa del Pipita.

AL NOU CAMP COME GLI EROI DEL TRIPLETE – Derby con un po’ di testa alla Champions. Perché un Barcellona-Inter non è gara da tutti i giorni ricordando quella storica semifinale di ritorno nell’anno magico del Triplete che spalancò le porte della finale di Madrid agli eroi di Mourinho. Sarà un Barcellona incerottato sembra ma sempre pericoloso per la sola presenza di Messi. E il 6 novembre si replica a San Siro. I 6 punti in classifica dopo due partite consentono ai nerazzurri di affrontare la doppia sfida col Barca con un po’ di tranquillità ma non bisogna cullarsi troppo.

Insomma bisognerà fare gli straordinari, l’Inter deve dimostrare il suo valore. Serve un segnale forte. Gli esami si sa, non finiscono mai.

SPORTEVAI | 16-10-2018 12:16