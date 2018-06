Inter, c'è la svolta nel futuro di Mauro Icardi

C’è una svolta nel futuro di Mauro Icardi.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe deciso di non opporsi più alla cessione di Mauro Icardi: se dovesse arrivare un club estero pronto a pagare la clausola da 110 milioni di euro il club nerazzurro darebbe l’assenso all’addio.

E‘ un deciso cambio di strategia quello dell’Inter che non ha più intenzione di accettare la richiesta di rinnovo formulata da Wanda Nara, moglie e procuratrice della punta: non a caso l’ex bomber della Samp è andato in ferie senza apporre novità al suo contratto. La Juve da settimane sta lavorando segretamente per trovare un accordo con il calciatore per poi trattare da una posizione di forza con Ausilio.

I dirigenti nerazzurri si sono praticamente rassegnati a sacrificare Icardi anche per i vincoli del Fair Play finanziario che impongono al club meneghino una cessione di rilievo.

Cessione che non sarà quella di Milan Skriniar, roccioso difensore centrale che dal ritiro della sua nazionale ha esposto chiaramente le sue intenzioni: “Resto per giocare la Champions con l’Inter, questo é il mio obiettivo. Sono contento di aver centrato la qualificazione nell’ultima partita, dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione, soprattutto per la Champions”.

Intanto dopo Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, Ausilio è alla ricerca di un centrocampista di sostanza da affiancare nel reparto nevralgico del campo a Brozovic, vera rivelazione nel finale di stagione nerazzurro. L’ultimo nome è quello di Dembelè, coriaceo centrocampista in forza al Tottenham.

Secondo quanto riportano alcune fonti inglesi, i dirigenti dell’Inter avrebbero già fatto un blitz a Londra per intavolare la trattativa con il club inglese che però chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra non da poco per una mezz’ala dalla grande esperienza ma dalla età non più giovanissima(31 anni).

