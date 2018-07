Inter, c'è lo scatto per Barella

Dopo un giugno da leoni sul mercato, l’Inter ha tirato il freno a luglio, coccolandosi l’ottimo impatto dei nuovi acquisti in ritiro, ma anche tirando le fila in vista del rush finale della prima metà di agosto, durante la quale Spalletti si aspetta due o tre rinforzi per allungare e dare altra qualità alla rosa. I ruoli da coprire sono quelli dell’esterno difensivo e del centrocampista, ma dopo la partenza di Eder può succedere qualcosa anche in attacco. Per quanto riguarda le fasce arretrate, è tutto fatto per Vrsaljko, con buona pace di Matteo Darmian e di Benjamin Henrichs, quest’ultimo giovane esterno del Bayer Leverkusen, pronto a rifiutare il Napoli per vestire il nerazzurro, ma l’accordo con l’Atletico Madrid per il croato ex Genoa e Sassuolo è in arrivo.

A centrocampo si studia un doppio colpo, un big come Arturo Vidal e un giovane come Nicolò Barella. Operazioni legate però ad altrettante, necessarie cessioni: a dire addio dovrebbero essere Joao Mario e Matias Vecino. In attesa di accelerare per il cileno ex Juventus, è vicino l’arrivo di Barella: l’accordo con il Cagliari è infatti in dirittura, sulla base di un prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto per un’operazione totale da 26-27 milioni. I sardi intanto si sono assicurati il croato Filip Bradaric, classe ’92, destinato a essere il sostituto di Barella.



SPORTAL.IT | 29-07-2018 23:30