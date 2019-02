Inter, c'è un interesse per Dzeko

Il futuro di Icardi è sempre più avvolto nel mistero. Se l'argentino dovesse lasciare l'Inter, Marotta e Ausilio cercheranno un bomber di esperienza che possa far crescere Lautaro Martinez e garantire qualità in attacco.

Tra i tanti nomi in gioco, ci sarebbe anche quello di Dzeko. Il bosniaco ha il contratto in scadenza con il club giallorosso nel giugno del 2020 ma si parla, con insistenza, di un possibile rinnovo. Sempre che l'Inter non si faccia avanti in maniera importante.

Classe 1986, Dzeko indossa la casacca della Roma dalla stagione 2015/16. Dopo un difficile avvio, è già arrivato a quota 12 gol stagionali. Nell'annata 2016/17, ha messo a referto ben 39 reti.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 09:15