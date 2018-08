Inter, c'è un nome nuovo per l'attacco

In attesa di novità sul fronte Modric (si attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, patron del Real Madrid, per capire le reali possibilità di vederlo in nerazzurro), l'Inter è concentrata su una nuova pista. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro starebbe trattando Keita Balde. Attualmente in forza al Monaco, l'ex Lazio è un vecchio pallino dell'Inter che, lo scorso anno, aveva provato, in tutti i modi, a portare a Milano il bomber senegalese.

La trattativa con i monegaschi sarebbe già avviata. Si parla di uno scambio di prestiti. L'Inter cederebbe Candreva al Monaco, in cambio, appunto, dell'ex attaccante della Lazio. Un'operazione che farebbe la felicità di Spalletti, da sempre grande estimatore del 23enne attaccante. Alla luce di questa operazione, si comprende il motivo per cui l'Inter ha deciso di non affondare il colpo per Vidal (finito al Barcellona). Keita è extracomunitario, proprio come il cileno e, di fatto, all’Inter c’è un solo posto a disposizione. La volontà pare quindi quella di cercare un esterno d'attacco che potesse garantire gol, uno alla Keita Balde appunto.

Lo scorso anno, alla sua prima stagione nella Ligue 1 con la casacca biancorossa del Monaco, il senegalese ha disputato 33 gare, con otto reti all'attivo. Dopo aver perso Malcom (altro esterno d’attacco), l'Inter pare aver deciso di puntare forte su Keita Balde. Lo scambio di prestiti garantirebbe alla società milanese di non avere problemi con il Fair Play finanziario. Si attendono novità, soprattutto da parte dell'entourage di Candreva. L’italiano, al Monaco, avrebbe la possibilità di giocare con continuità, condizione che all’Inter non pare affatto certa.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 07-08-2018 07:40