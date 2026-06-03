Inter, è Dumfries la chiave per Palestra: 20 milioni dal Real Madrid, assalto al gioiello dell'Atalanta

Il Real Madrid pagherà i 20 milioni di euro di clausola di Dumfries, all'Inter altra liquidità per arrivare a Palestra: ma l'Atalanta non molla, respinta la prima offerta.

Porte girevoli sulla fascia destra dell’Inter: Dumfries ai saluti, dal Real Madrid i soldi per Palestra. L’olandese verso i blancos, in arrivo 20 milioni della clausola rescissoria da investire per l’esterno dell’Atalanta, esploso nell’ultima stagione al Cagliari e valutato non meno di 50-60 milioni da Percassi.

Dumfries al Real, le cifre dell’operazione

Denzel Dumfries è già il passato, Marco Palestra il futuro. L’Inter rinnova la fascia destra: via l’olandese, in arrivo l’atalantino, che benissimo ha fatto nel suo primo vero anno in Serie A tra le fila del Cagliari. Il tutto avverrà grazie all’inserimento del Real Madrid, che investirà 20 milioni di euro per Dumfries, pagando la sua clausola rescissoria.

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L’addio di Dumfries era scritto. Da qualche settimana Chivu e la dirigenza nerazzurra erano a conoscenza dell’intenzione dell’olandese di fare le valigie e andar via da Milano prima della scadenza del contratto (30 giugno 2028), sfruttando la clausola rescissoria entro metà luglio per liberarsi a 20 milioni di euro.

S’è fatto avanti il Real Madrid, anticipando sul tempo Barcellona e Liverpool, l’intesa è stata immediata, ieri sera la fumata bianca: Dumfries sarà un nuovo blancos, prenderà il posto di Carvajal e con molta probabilità sarà allenato da José Mourinho, qualora Florentino Perez dovesse essere rieletto presidente del Real Madrid.

Dumfries al Real, l’influenza di Ali Barat

Non ci sarà alcuna trattativa. La prossima settimana, spiega la Gazzetta dello Sport, Dumfries comunicherà all’Inter di essere pronto a versare la cifra stabilita dalla clausola del contratto. Toccherà poi al Real Madrid saldare i 20 milioni di euro in un’unica soluzione, sperando che la corsa alla presidenza abbia un finale scontato, con Perez ancora al comando, altrimenti tutto potrebbe essere rimesso in discussione.

A muovere i fili dell’operazione l’agente iraniano di Dumfries, Ali Barat, uno dei manager più influenti nel mondo del calcio: l’olandese lo ha scelto mollando Jorge Mendes. All’Inter non resta che attendere, con l’annuncio ufficiale atteso prima dell’inizio dei Mondiali.

Inter, all-in su Palestra, ma l’Atalanta…

L’Inter rinuncerà a 5 milioni di euro (25 milioni la valutazione dell’esterno olandese), ma non ha battuto ciglio, avendo individuato da tempo il suo degno sostituto in Marco Palestra. Via il 30enne Dumfries, che aveva esaurito generosità e qualità al servizio dei nerazzurri, dentro il 21enne di Buccinasco, cresciuto nell’Atalanta e definitivamente esploso a Cagliari.

L’Atalanta, però, è un osso duro sul mercato e con l’Inter ci sono già state scintille l’anno scorso con Ademola Lookman, rimasto a Bergamo per altri sei mesi e poi ceduto a gennaio all’Atletico Madrid. I nerazzurri di Bergamo hanno già respinto la prima offerta interista da 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. La richiesta dell’Atalanta parte da 50 milioni, per arrivare a 60 compresi i bonus. Sarà un’altra estate calda.