Inter, intrigo Chalobah e il duello con il Como: anche la caccia al difensore è un calvario, spuntano due alternative

Il mercato dell'Inter si complica: Chalobah è al centro di un giallo con Como e Chelsea. Marotta e Ausilio lavorano su più piste dopo gli addii di Acerbi e De Vrij

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Il mercato dell’Inter si sta rivelando più complicato del previsto. Uno dopo l’altro gli obiettivi individuati da Marotta e Ausilio sfumano e anche la corsa a Trevoh Chalobah diventa in salita. Il difensore inglese, convocato da Tuchel al posto dell’infortunato Livramento e finora mai impiegato al Mondiale, è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge Como e Chelsea.

Inter, giallo Chalobah: la strategia di Marotta

Il club di viale della Liberazione dovrà intervenire con due innesti in difesa, dopo le recenti partenze di Acerbi e De Vrij. Solet sembrava il primo obiettivo concreto, ma nelle ultime ore l’Inter ha virato con decisione su Chalobah, attratto dalla possibilità di sbarcare in Serie A. Il difensore inglese ha aperto al trasferimento e i nerazzurri stanno dialogando in maniera positiva con il suo entourage. L’obiettivo è ottenere il sì definitivo del giocatore per poi andare a bussare alla porta del Chelsea.

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Il Como ha già presentato un’offerta nonostante le smentite

Sul fronte opposto, il Como ha già messo sul tavolo una proposta da 25 milioni più 5 di bonus per i blues, che però puntano a incassare almeno 35 milioni. Secondo quanto filtra, il club lariano sarebbe pronto a rilanciare solo in caso di apertura da parte del difensore classe 1999. Una smentita è arrivata dal direttore sportivo Ludi: “Chalobah è un giocatore forte, ma non c’è alcuna trattativa in corso”. Sarà vero?

Il Como della famiglia Hartono, del resto, ha già investito circa 86 milioni per cinque acquisti in chiave Champions, confermando una strategia sempre più aggressiva. La conferma di Nico Paz, acquistato dal Real Madrid per 60 milioni anche a discapito dell’Inter, rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club lombardo. Per questo, non è escluso che possano arrivare sorprese anche sul fronte Chalobah.

Quanti colpi sfumati: l’Inter valuta due alternative in difesa

Palestra, Nico Paz, Solet: sono diversi i profili seguiti dall’Inter che sembravano a un passo, ma che hanno poi preso direzioni differenti. I tifosi attendono ora segnali concreti da Marotta e Ausilio, che stanno valutando alternative nel caso in cui il Chelsea dovesse alzare un muro per Chalobah. Nelle ultime ore è stato offerto John Stones, che ha detto addio al Manchester City dopo dieci stagioni. Si tratta di un’occasione a parametro zero, ma restano forti dubbi legati alle condizioni fisiche del 32enne, condizionato da diversi problemi negli ultimi anni. Un’altra pista conduce in Turchia, e più precisamente al Galatasaray, dove gioca il 30enne colombiano Davinson Sanchez.