I nerazzurri cercano due difensori centrali dopo gli addii di Acerbi e de Vrij. In cima alla lista c'è Chalobah, con Lucumi conteso alla Juventus

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo. Dopo aver sistemato la fascia destra con l’arrivo di Khalaili e trovato l’erede di Sommer in porta con Provedel, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, il grosso del lavoro deve ancora arrivare, perché la dirigenza ha in programma di regalare a Chivu almeno un paio di rinforzi importanti nel reparto arretrato: con le partenze di Acerbi e De Vrij, infatti, servono forze nuove, e i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta non mancano.

Chalobah, l’obiettivo numero uno per la difesa

Per rimpiazzare gli addii in difesa, l’Inter ha in mente una strategia precisa: un innesto pronto e d’esperienza insieme a un profilo giovane di prospettiva. Il primo nome sulla lista dei desideri nerazzurri è quello di Chalobah. Il difensore inglese del Chelsea, attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, è il profilo che l’Inter ha scelto come rinforzo principale per il reparto arretrato. Un difensore pronto, di esperienza internazionale, capace di reggere sia i ritmi della Serie A sia quelli della Champions.

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Sul fronte del giocatore, la strada sembra in discesa. Chalobah ha infatti già dato la propria totale apertura al trasferimento a Milano, una destinazione che aveva soltanto sfiorato in passato e che ora vede come priorità assoluta. Tanto che, dopo un iniziale interesse, anche il Como ha capito di non avere margini e si è fatto da parte.

L’ostacolo, semmai, è sul fronte Chelsea. I Blues valutano il cartellino attorno ai 40 milioni di euro, una cifra che al momento non apre a una chiusura rapida. L’Inter, però, non ha intenzione di forzare, e conta di lavorare con pazienza per far abbassare le pretese del club londinese.

Un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare dagli intrecci di mercato dei Blues, che con Xabi Alonso in panchina non considerano Chalobah un incedibile e potrebbero lasciarlo partire più facilmente in caso di nuovi arrivi. Per ora l’Inter non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma i contatti con l’entourage sono continui e nei prossimi giorni è attesa un’accelerata.

Le alternative: da Alaba a Lucumì

L’Inter, chiaramente, ha già le sue alternative. Nel dossier di Ausilio, infatti, dietro a Chalobah figurano anche altri profili, pronti a diventare piste concrete qualora la trattativa con il Chelsea dovesse complicarsi. Il primo è quello di Alaba. L’esperto difensore austriaco, reduce dall’esperienza al Real Madrid, è ormai svincolato: un’occasione a parametro zero, resa intrigante dalla sua enorme esperienza internazionale, anche se i 34 anni d’età rappresentano un fattore da valutare con attenzione.

Più giovane, e per questo forse più in linea con la strategia del club, è invece Lucumi. Il colombiano del Bologna, classe 1998, è un profilo che unisce affidabilità e margini di crescita. La sua situazione, però, è legata a un dettaglio contrattuale preciso, ovvero una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Superata quella data, la cifra diventerà trattabile, ma è difficile che il Bologna possa accettare una proposta inferiore ai 25 milioni.

Juve-Inter, sfida di calciomercato per Lucumi

A rendere più intricata la corsa a Lucumi c’è la concorrenza della Juventus. Il colombiano, reduce da un buon Mondiale con la sua nazionale prima dell’eliminazione ai rigori contro la Svizzera, era finito nel mirino dei bianconeri già da tempo. La Juve, però, si è mostrata restia a pagare per intero la clausola da 28 milioni, provando ad abbassare il prezzo anche inserendo contropartite nei discorsi con il Bologna. Un tentativo che, però, per ora non ha portato a una svolta.

Proprio la frenata bianconera ha spalancato le porte all’Inter. I nerazzurri hanno sondato il terreno con l’entourage del difensore subito dopo l’uscita della Colombia dal torneo. Entrambe le società, con ogni probabilità, aspetteranno il 15 luglio, data di scadenza della clausola, per poi trattare direttamente con il Bologna nel tentativo di far scendere la richiesta, che comunque i rossoblù non vogliono veder calare sotto i 25 milioni. Per Lucumi, intanto, resta da registrare anche l’interesse defilato di alcuni club di Premier, su tutti il Bournemouth, anche se il colombiano avrebbe messo in cima alla lista la voglia di continuare a giocare le coppe europee.