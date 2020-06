Inter, che beffa: sfugge un grande obiettivo di mercato

I media tedeschi non hanno dubbi: Timo Werner non andrà all'Inter e si trasferirà in Premier League, più precisamente al Chelsea. Secondo quanto riportato dalla 'Bild', l'affare è fatto: gli agenti del bomber del Lipsia hanno raggiunto un accordo di massima con i Blues per il trasferimento a partire dalla prossima stagione.

Se la notizia dovesse trovare conferma ufficiale sarebbe una beffa clamorosa per i nerazzurri, che fino a pochi giorni fa sembravano in vantaggio sulle concorrenti, tra le quali vi erano i cugini del Milan e un altra società di Premier League, il Liverpool, che pochi mesi fa era praticamente certo di assicurarsi le prestazioni di Werner prima che stop per la pandemia di coronavirus cambiasse ogni prospettiva.

A causare il cambio di rotta verso Londra, in maniera tanto repentina quanto decisiva, sarebbero le condizioni del contratto offerto: con la maglia della squadra allenata da Frank Lampard, Werner guadagnerebbe 10 milioni di euro l'anno fino al 2025. Il club si è già impegnato a pagare la clausola rescissoria dell'attuale accordo che lega il bomber al Lipsia, autore di 25 gol in 29 partite di Bundesliga, dal valore di circa 60 milioni di euro.

Per l'Inter sarebbe l'ennesima beffa di mercato dopo il mancato arrivo di altri tre attaccanti: Edin Dzeko nel mercato estivo 2019, Olivier Giroud nella finestra invernale del gennaio 2020 e Dries Mertens, che ha deciso pochi giorni fa di prolungare il suo rapporto con il Napoli.

I nerazzurri, in ogni caso, stanno già provando a tutelarsi, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Lautaro Martinez: nel mirino c’è la giovane promessa del San Lorenzo Adolfo Gaich, centravanti classe 1999. In un’intervista a FcInternews, il dirigente del club argentino, Diego Delledonne ha dato il via libera all’operazione: “La clausola di Gaich è di 15 milioni di dollari. Ed è totalmente negoziabile".

Il dirigente ha escluso una partenza in prestito verso Milano: “Noi non vogliamo lasciarlo andare in prestito. La nostra idea è di cedere il giocatore in questa finestra di mercato. Se è pronto per un top club come l’Inter? Gaich ha le caratteristiche e l’età giusta per poter far parte di qualsiasi società”.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 22:13