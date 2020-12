Inter, che fine ha fatto Thohir? Gestisce l'emergenza Covid in Indonesia

Che fine ha fatto Erick Thohir? Sicuramente qualche tifoso interista se lo sarà chiesto in questi anni. L’ex patron nerazzurro, attualmente, si occupa di gestire l’emergenza Coronavirus nel suo paese. L’indonesiano, infatti, è stato nominato leader di una task force per la ripresa.

Nessuno sa se dedica un po’ di tempo a guardare le partite dell’Inter, ma di certo in questo periodo sarà molto impegnato. L’emergenza sanitaria è ovviamente la priorità dell’Indonesia, così come nel resto del mondo. Cinque anni da presidente dell’Inter, zero titoli. Eppure è passato alla storia per essere il primo e forse l’unico proprietario del club a guadagnarci e a non rimetterci soldi.

