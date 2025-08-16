Inter, che incubo: dopo Lookman e Leoni arriva il no per Konè della Roma: cosa cambia ora

L'estate dei rifiuti in casa nerazzurra non accenna a finire. Partita da Fabregas ha fatto un giro lungo tra Leoni, Lookman e Koné.

Che non sia una sessione di mercato semplice lo avevamo ormai già intuito. I primi mesi sono andati via senza particolari sussulti, qualche trasferimento sì ma poca roba rispetto alla gloria del passato. Per l’Inter i problemi continuano: dopo le difficoltà per Ademola Lookman, si è arenata definitivamente anche la trattativa per Manù Koné, che la Roma ha deciso di blindare. I nerazzurri dovranno cambiare ancora una volta ai propri piani.

Prima sì, poi no: Koné blindato a Trigoria

Stop alle telefonate. Così hanno sentenziato i Friedkin, che hanno ufficialmente tolto dal mercato Manu Koné. In pratica ha fatto tutto la Roma, proponendolo in giro per raccattare milioni e finanziarsi qualche colpo nel reparto offensivo e tirandosi indietro sul più bello. E dire che l’Inter era anche pronta ad un maxi investimento: non la cifra richiesta dai giallorossi ma la stessa proposta all’Atalanta per Ademola Lookman.

L’estate nerazzurra segnata da tanti rifiuti

Il più felice di tutti è ora Gian Piero Gasperini, per il quale Koné può diventare un’arma davvero preziosa. Il centrocampista francese appare funzionale alle idee tattiche del vate di Grugliasco. La sua rinuncia non sarebbe stata certamente indolore. Chi è rimasto col cerino in mano è ancora una volta l’Inter in un’estate partita male e proseguita peggio. Ricorderete la campagna pro Fabregas, naufragata nel giro di 24 ore o poco più.

Poi ci sono state le trattative per Giovanni Leoni e Ademola Lookman. Il primo è ormai andato, si è accasato al Liverpool per una cifra monstre considerato che si tratta di un ragazzo di 18 anni con 17 presenze in Serie A. Sul secondo, teoricamente, ci sarebbero ancora margini per un tentativo. Ma l’Atalanta dovrebbe scendere a più miti consigli, dato che Marotta non ha possibilità di allargare i cordoni della borsa.

Da Lookman a Koné, da Koné a Lookman

In tanti si sono chiesti cosa c’entrassero Lookman e Koné e perché fossero alternativi. La verità è che l’Inter ha diverse idee su come rinforzare la squadra. Il nigeriano sarebbe stata una ciliegina sulla torta in un attacco che annovera anche Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Il mediano francese avrebbe scalzato Mkhitaryan come titolare accanto a Barella e Calhanoglu dando dinamismo e corsa al centrocampo nerazzurro.

Marotta e Ausilio dovranno ora orientarsi su un piano C. Che potrebbe ancora essere quello A, perché il caso Lookman è tutto tranne che risolto. E chissà allora che questa pazza estate non possa regalare un inaspettato colpo di coda. In fondo, la marcia italiana di Drogba – spinto dalla CAF – potrebbe pure far breccia sul cuore tenero dei Percassi orientandoli verso una cessione a cifre più ridotte. Il budget dell’Inter è chiaro: qualcuno arriverà. Già, ma in quale settore del campo?