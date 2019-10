Inter, che sofferenza a Brescia: ma è vittoria e primo posto

Una vittoria conquistata grazie a una prova maiuscola nel primo tempo e a grande sofferenza e resistenza nella ripresa. Così l'Inter espugna Brescia per 2-1 e si riporta momentaneamente al primo posto in classifica. Antonio Conte ringrazia i suoi califfi Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ma anche Samir Handanovic che resiste in un infuocato finale dopo l'autogol di Milan Skriniar che aveva dimezzato le distanze.

L'Inter, in campo con il consueto 3-5-2, nel primo tempo attacca soprattutto a destra dove imperversa uno degli uomini maggiormente rinvigoriti dalla cura Antonio Conte: Candreva. Il romano viene costantemente cercato dai compagni e partecipa alle azioni che vedono come costanti spauracchi i soliti Lukaku e Lautaro Martinez. Quando poi Barella sfonda a sinistra, il suo cross è perfetto per Lukaku che sfiora il vantaggio.

Il Brescia presenta due esordienti dietro: l'esperto portiere Alfonso e il giovanissimo difensore Mangraviti. Le rondinelle tentano di contenere l'Inter, che però attacca a folate e aspetta il momento giusto per piazzare la zampata. E il momento arriva al 23', quando Lautaro Martinez va alla conclusione dai 25 metri, un bolide su cui la scivolata di Cistana ha il solo effetto di far impennare il pallone mandando fuori giri Alfonso.

Il Brescia risponde con un solo tiro di Tonali che Handanovic blocca a terra. Per il resto del primo tempo però è solo Inter. E a sfiorare il raddoppio è De Vrij di testa. I padroni di casa si lamentano per un possibile rigore, per un'irregolarità in area di Gagliardini che non c'è.

La ripresa sembra raccontare una partita completamente diversa: è infatti il Brescia a cercare quasi ossessivamente il gol del pareggio. In particolare è Balotelli a scatenarsi contro la sua ex squadra, schiantandosi però sistematicamente contro Handanovic e i centrali nerazzurri.

A segnare è invece ancora l'Inter, che al 63' raddoppia grazie a Lukaku, autore di una progressione inarrestabile sulla destra conclusa con una bordata su cui Alfonso non può arrivare.

La partita sembra finita, ma il Brescia la riapre: merito di Bisoli, che al 76' scappa sulla destra, punta la porta di Handanovic e lo batte grazie anche a una deviazione di Skriniar.

Finale in apnea per l'Inter: il Brescia attacca senza sosta, ma il pareggio non arriva. E i nerazzurri si riportano al comando.

