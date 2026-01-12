Inter, che succede a Lautaro? Col Napoli nuovo flop che mette sotto accusa il Toro

Il capitano nerazzurro non ha inciso contro i partenopei, confermando il rendimento negativo negli scontri diretti con le grandi in campionato e in Europa

Nell’Inter esiste un caso Lautaro Martinez? Anche contro il Napoli il capitano nerazzurro non è riuscito a incidere, confermando il rendimento negativo nei big match: contro le grandi non è mai andato a segno, né in serie A, né in Champions League.

Inter-Napoli, il flop di Lautaro

Inter-Napoli non è stata la partita di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non solo non è riuscito a incidere sul tabellino, ma soprattutto è uscito spesso sconfitto nei duelli con i difensori del Napoli – in particolare Rrahmani e Juan Jesus – risultando un fattore negativo per i nerazzurri: Antonio Conte ha rischiato puntando sugli uno contro uno tra i propri centrali e gli attaccanti dell’Inter e la sua scelta è risultata corretta proprio per l’incapacità di Marcus Thuram e soprattutto Lautaro di resistere nel corpo a corpo con gli avversari.

Lautaro: un caso nei big match

La prestazione opaca offerta da Lautaro contro il Napoli, inoltre, non rappresenta una novità nella stagione dell’Inter. Anzi, i numeri raccontano di un Toro incapace in questa annata di essere decisivo negli scontri diretti con le altre big, sia in campionato che in Europa. Lautaro, infatti, non ha segnato nelle partite disputate contro Milan, Juventus, Roma e – appunto – nelle due gare con il Napoli.

E guardando anche alle stagioni scorse, il dato non è certo positivo: in campionato Lautaro non fa gol contro la Juventus dal 26 novembre 2023, contro il Milan dal 5 febbraio 2023 e contro il Napoli addirittura dal 21 novembre 2021.

A secco anche contro le grandi d’Europa

E anche in Champions League l’apporto di Lautaro contro le grandi d’Europa non è certo entusiasmante: dopo aver segnato 4 gol nelle 3 partite contro Slavia Praga, Union Saint Giloise e Kairat, il capitano dell’Inter è rimasto a secco contro Atletico Madrid e Liverpool, i due big match finora disputati dai nerazzurri in Europa, entrambi persi.

La critica di Di Canio

Del rendimento di Lautaro si è discusso anche nel salotto di Sky Sport, dopo il pareggio per 2-2 tra Inter e Napoli. L’analisi più completa delle difficoltà del capitano nerazzurra è stata fornita da Paolo Di Canio: “Oggi contro il Napoli Lautaro aveva sempre l’avversario addosso, non solo i difensori ma anche i centrocampisti in ripiegamento – le parole dell’ex attaccante – Quando non ha quattro metri per calciare come contro il Pisa, è più difficile segnare, quando si alza il livello si fa più dura…”. Ma per Di Canio la responsabilità ricade anche sul compagno di reparto, Marcus Thuram. “Lautaro in campo fa un lavoraccio, corre su e giù per tutto il campo. Dovrebbero dire a Thuram di correre anche lui…”.